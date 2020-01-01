Токеномика Gamium (GMM) Откройте для себя ключевую информацию о Gamium (GMM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gamium (GMM) Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination. Официальный сайт: https://gamium.world Whitepaper: https://whitepaper.gamium.world/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x5B6bf0c7f989dE824677cFBD507D9635965e9cD3 Купить GMM сейчас!

Токеномика и анализ цен Gamium (GMM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gamium (GMM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,63M $ 2,63M $ 2,63M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 48,96B $ 48,96B $ 48,96B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,011 $ 0,011 $ 0,011 Исторический минимум: $ 0,000046716305546344 $ 0,000046716305546344 $ 0,000046716305546344 Текущая цена: $ 0,00005373 $ 0,00005373 $ 0,00005373 Узнайте больше о цене Gamium (GMM)

Токеномика Gamium (GMM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gamium (GMM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GMM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GMM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMM, изучите текущую цену GMM!

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