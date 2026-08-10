Сегодняшняя цена Friendly Giant AI

Текущая цена Friendly Giant AI (GIANTAI) сегодня составляет -- с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GIANTAI на USD составляет -- за GIANTAI.

На данный момент Friendly Giant AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- GIANTAI. В течение последних 24 часов, GIANTAI торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе GIANTAI изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Friendly Giant AI (GIANTAI)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- --

Текущая рыночная капитализация Friendly Giant AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GIANTAI составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.