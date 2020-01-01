Токеномика Aavegotchi (GHST) Откройте для себя ключевую информацию о Aavegotchi (GHST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aavegotchi (GHST) GHST был инициирован как DAICO (DAO Governance Token Sale), что означает, что собранными средствами управляет сообщество. GHST описывается как криптоколлекционный проект с поддержкой DeFi, который позволяет пользователям собирать, соревноваться и объединять свои Aavegotchis для получения игрового опыта DeFi. Официальный сайт: https://aavegotchi.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3F382DbD960E3a9bbCeaE22651E88158d2791550 Купить GHST сейчас!

Токеномика и анализ цен Aavegotchi (GHST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aavegotchi (GHST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,33M $ 19,33M $ 19,33M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 52,75M $ 52,75M $ 52,75M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,9 $ 3,9 $ 3,9 Исторический минимум: $ 0,3119235086974025 $ 0,3119235086974025 $ 0,3119235086974025 Текущая цена: $ 0,3665 $ 0,3665 $ 0,3665 Узнайте больше о цене Aavegotchi (GHST)

Токеномика Aavegotchi (GHST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aavegotchi (GHST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GHST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GHST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHST, изучите текущую цену GHST!

Как купить GHST Заинтересованы в добавлении Aavegotchi (GHST) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GHST, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить GHST на MEXC прямо сейчас!

История цены Aavegotchi (GHST) Анализ истории цены GHST помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GHST прямо сейчас!

Прогноз цены GHST Хотите узнать, куда может двигаться GHST? Наша страница прогноза цены GHST объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GHST прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!