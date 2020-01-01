Токеномика Capverse (CAP) Откройте для себя ключевую информацию о Capverse (CAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Capverse (CAP) Capverse — это уникальная игра, сочетающая в себе "Играй, чтобы заработать" и "Приглашай, чтобы заработать", в которой основное внимание уделяется выращиванию цифровых питомцев и борьбе с ними в межгалактическом мире. Официальный сайт: https://capverse.game/ Whitepaper: https://capverse.gitbook.io/capverse-game Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x5cc81ea325e9ff9d496f4997750b8f6667f1c63c Купить CAP сейчас!

Токеномика и анализ цен Capverse (CAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Capverse (CAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,01M $ 30,01M $ 30,01M Исторический максимум: $ 0,85296 $ 0,85296 $ 0,85296 Исторический минимум: $ 0,016317247952418467 $ 0,016317247952418467 $ 0,016317247952418467 Текущая цена: $ 0,15006 $ 0,15006 $ 0,15006 Узнайте больше о цене Capverse (CAP)

Токеномика Capverse (CAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Capverse (CAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAP, изучите текущую цену CAP!

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