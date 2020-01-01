Токеномика Capverse (CAP)

Токеномика Capverse (CAP)

Откройте для себя ключевую информацию о Capverse (CAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Capverse (CAP)

Capverse — это уникальная игра, сочетающая в себе "Играй, чтобы заработать" и "Приглашай, чтобы заработать", в которой основное внимание уделяется выращиванию цифровых питомцев и борьбе с ними в межгалактическом мире.

Официальный сайт:
https://capverse.game/
Whitepaper:
https://capverse.gitbook.io/capverse-game
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x5cc81ea325e9ff9d496f4997750b8f6667f1c63c

Токеномика и анализ цен Capverse (CAP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Capverse (CAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 30,01M
$ 30,01M$ 30,01M
Исторический максимум:
$ 0,85296
$ 0,85296$ 0,85296
Исторический минимум:
$ 0,016317247952418467
$ 0,016317247952418467$ 0,016317247952418467
Текущая цена:
$ 0,15006
$ 0,15006$ 0,15006

Токеномика Capverse (CAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Capverse (CAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CAP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CAP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAP, изучите текущую цену CAP!

Как купить CAP

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История цены Capverse (CAP)

Анализ истории цены CAP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CAP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.