Токеномика Based Froc (FROC) Откройте для себя ключевую информацию о Based Froc (FROC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Based Froc (FROC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Based Froc (FROC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,98M $ 1,98M $ 1,98M Исторический максимум: $ 0,0003629 $ 0,0003629 $ 0,0003629 Исторический минимум: $ 0,000006189755696423 $ 0,000006189755696423 $ 0,000006189755696423 Текущая цена: $ 0,000019786 $ 0,000019786 $ 0,000019786 Узнайте больше о цене Based Froc (FROC)

Токеномика Based Froc (FROC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Based Froc (FROC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FROC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FROC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FROC, изучите текущую цену FROC!

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