Токеномика и анализ цен Fractiq (FRACTIQ) Рыночная капитализация: -- Общее предложение: $ 21,00B Оборотное предложение: -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 499,17K Исторический максимум: $ 1,2342 Исторический минимум: -- Текущая цена: $ 0,00002377

Информация о Fractiq (FRACTIQ) Платформа для создания блокчейнов с низким уровнем кодирования или без кодирования на базе искусственного интеллекта. Блок за блоком, стройте будущее. Создавайте dApp, NFT и DeFi-модули за считанные минуты. Официальный сайт: https://fractiq.xyz/ Whitepaper: https://fractiq.xyz/Whitepaper.html Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x0B6c7c1B6484c33f4e5255a69eE833dBe0c396Be

Токеномика Fractiq (FRACTIQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fractiq (FRACTIQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRACTIQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRACTIQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRACTIQ, изучите текущую цену FRACTIQ!

Как купить FRACTIQ Заинтересованы в добавлении Fractiq (FRACTIQ) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FRACTIQ, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить FRACTIQ на MEXC прямо сейчас! История цены Fractiq (FRACTIQ) Анализ истории цены FRACTIQ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены FRACTIQ прямо сейчас! Прогноз цены FRACTIQ Хотите узнать, куда может двигаться FRACTIQ? Наша страница прогноза цены FRACTIQ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FRACTIQ прямо сейчас!

