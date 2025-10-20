Текущая цена Exotic Markets сегодня составляет 1.554 USD. Следите за обновлениями цены EXO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EXO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Exotic Markets сегодня составляет 1.554 USD. Следите за обновлениями цены EXO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EXO прямо сейчас на MEXC.

Логотип Exotic Markets

Exotic Markets Курс (EXO)

Текущая цена 1 EXO в USD:

$1,554
$1,554
+11,71%1D
USD
График цены Exotic Markets (EXO) в реальном времени
Информация о ценах Exotic Markets (EXO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,364
$ 1,364
Мин 24Ч
$ 1,74
$ 1,74
Макс 24Ч

$ 1,364
$ 1,364

$ 1,74
$ 1,74

--
----

--
----

+0,64%

+11,71%

-20,72%

-20,72%

Текущая цена Exotic Markets (EXO) составляет $ 1,554. За последние 24 часа EXO торговался в диапазоне от $ 1,364 до $ 1,74, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена EXO за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, EXO изменился на +0,64% за последний час, на +11,71% за 24 часа и на -20,72% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Exotic Markets (EXO)

--
--

$ 63,88K
$ 63,88K

$ 0,00
$ 0,00

--
--

--
--

SOL

Текущая рыночная капитализация Exotic Markets составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 63,88K. Циркулируещее обращение EXO составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Exotic Markets (EXO) в USD

Отслеживайте изменения цены Exotic Markets за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,1629+11,71%
30 дней$ -1,682-51,98%
60 дней$ -3,446-68,92%
90 дней$ -3,446-68,92%
Изменение цены Exotic Markets сегодня

Сегодня для EXO зафиксировано изменение $ +0,1629 (+11,71%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Exotic Markets за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -1,682 (-51,98%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Exotic Markets за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то EXO изменился на $ -3,446 (-68,92%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Exotic Markets за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -3,446 (-68,92%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Exotic Markets (EXO)?

Просмотеть страницу истории цен Exotic Markets.

Что такое Exotic Markets (EXO)

Инфраструктура опционов и деривативов на Solana.

Exotic Markets доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Exotic Markets. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга EXO, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Exotic Markets в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Exotic Markets простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Exotic Markets (USD)

Сколько будет стоить Exotic Markets (EXO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Exotic Markets (EXO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Exotic Markets.

Проверьте прогноз цены Exotic Markets!

Токеномика Exotic Markets (EXO)

Понимание токеномики Exotic Markets (EXO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EXO прямо сейчас!

Как купить Exotic Markets (EXO)

Ищете как купить Exotic Markets? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Exotic Markets на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

EXO на местную валюту

Источники Exotic Markets

Для более глубокого понимания Exotic Markets рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Exotic Markets

Сколько стоит Exotic Markets (EXO) на сегодня?
Актуальная цена EXO в USD – 1,554 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена EXO в USD?
Текущая цена EXO в USD составляет $ 1,554. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Exotic Markets?
Рыночная капитализация EXO составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение EXO?
Циркулирующее предложение EXO составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) EXO?
EXO достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена EXO за все время (ATL)?
EXO достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов EXO?
Объем торгов за последние 24 часа для EXO составляет $ 63,88K USD.
Вырастет ли EXO в цене в этом году?
EXO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EXO для более подробного анализа.
$1,554
$1,554
