Токеномика Evrynet (EVRY) Откройте для себя ключевую информацию о Evrynet (EVRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Evrynet (EVRY) Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system Официальный сайт: https://evrynet.io Whitepaper: https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7 Купить EVRY сейчас!

Токеномика и анализ цен Evrynet (EVRY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Evrynet (EVRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 61,55K $ 61,55K $ 61,55K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 40,39M $ 40,39M $ 40,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Исторический максимум: $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 Исторический минимум: $ 0,001175738247995547 $ 0,001175738247995547 $ 0,001175738247995547 Текущая цена: $ 0,001524 $ 0,001524 $ 0,001524 Узнайте больше о цене Evrynet (EVRY)

Токеномика Evrynet (EVRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Evrynet (EVRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EVRY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EVRY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVRY, изучите текущую цену EVRY!

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