Токеномика Evrynet (EVRY)

Токеномика Evrynet (EVRY)

Откройте для себя ключевую информацию о Evrynet (EVRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Evrynet (EVRY)

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Официальный сайт:
https://evrynet.io
Whitepaper:
https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7

Токеномика и анализ цен Evrynet (EVRY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Evrynet (EVRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 61,55K
$ 61,55K$ 61,55K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 40,39M
$ 40,39M$ 40,39M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M
Исторический максимум:
$ 0,9
$ 0,9$ 0,9
Исторический минимум:
$ 0,001175738247995547
$ 0,001175738247995547$ 0,001175738247995547
Текущая цена:
$ 0,001524
$ 0,001524$ 0,001524

Токеномика Evrynet (EVRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Evrynet (EVRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EVRY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EVRY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVRY, изучите текущую цену EVRY!

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История цены Evrynet (EVRY)

Анализ истории цены EVRY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.