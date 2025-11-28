Токеномика ERA (ERA)

Токеномика ERA (ERA)

Откройте для себя ключевую информацию о ERA (ERA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28
Токеномика и анализ цен ERA (ERA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ERA (ERA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 40,64M
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 148,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 273,70M
Исторический максимум:
$ 1,992
Исторический минимум:
$ 0,2158036236564075
Текущая цена:
$ 0,2737
Информация о ERA (ERA)

Caldera – это Интернет роллапов, протокол, который делает криптовалюту быстрее, дешевле и более взаимосвязанной, чем когда-либо прежде. С Caldera проекты запускают специализированные блокчейны, которые соединяются безупречно – здесь вы можете перемещать активы, торговать и взаимодействовать с приложениями в разных сетях без ограничений.

Официальный сайт:
https://www.caldera.xyz
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1eonRqRbuxcAseUf8CyVt5XKbIKMb5K9ryLU6KMKoHT8/edit?usp=sharing
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xE2AD0BF751834f2fbdC62A41014f84d67cA1de2A

Токеномика ERA (ERA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ERA (ERA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ERA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ERA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ERA, изучите текущую цену ERA!

