Токеномика EMR (EMR)

Токеномика EMR (EMR)

Откройте для себя ключевую информацию о EMR (EMR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о EMR (EMR)

Emorya Finance $EMR — это гипердефляционный токен, созданный на блокчейне MultiversX, и это первый проект такого рода в глобальном масштабе, целью которого является предоставление вам возможности получать вознаграждение в зависимости от сжигаемых вами калорий. И единственный проект с таким ограниченным предложением, который остановит функцию сжигания всего за 1 миллион токенов! Первый глобальный проект такого рода задуман, чтобы дать вам возможность получать вознаграждение за сжигание калорий. EMR — это амбициозный проект, который установит монополию, охватывающую все аспекты спорта, финансов, мира криптовалют и всех аспектов человеческой жизни, с целью значительного улучшения качества жизни людей в ближайшем будущем.

Официальный сайт:
https://emorya.com
Whitepaper:
https://docs.emorya.com/docs/whitepaper/introduction
Обозреватель блоков:
https://explorer.multiversx.com/tokens/EMR-d10ed9

Токеномика и анализ цен EMR (EMR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене EMR (EMR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 513,07K
$ 513,07K$ 513,07K
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 131,62M
$ 131,62M$ 131,62M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,90M
$ 3,90M$ 3,90M
Исторический максимум:
$ 0,07
$ 0,07$ 0,07
Исторический минимум:
$ 0,000758057086080487
$ 0,000758057086080487$ 0,000758057086080487
Текущая цена:
$ 0,003898
$ 0,003898$ 0,003898

Токеномика EMR (EMR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики EMR (EMR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EMR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EMR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EMR, изучите текущую цену EMR!

Как купить EMR

Заинтересованы в добавлении EMR (EMR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки EMR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены EMR (EMR)

Анализ истории цены EMR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены EMR

Хотите узнать, куда может двигаться EMR? Наша страница прогноза цены EMR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.