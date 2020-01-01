Токеномика EMR (EMR) Откройте для себя ключевую информацию о EMR (EMR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EMR (EMR) Emorya Finance $EMR — это гипердефляционный токен, созданный на блокчейне MultiversX, и это первый проект такого рода в глобальном масштабе, целью которого является предоставление вам возможности получать вознаграждение в зависимости от сжигаемых вами калорий. И единственный проект с таким ограниченным предложением, который остановит функцию сжигания всего за 1 миллион токенов! Первый глобальный проект такого рода задуман, чтобы дать вам возможность получать вознаграждение за сжигание калорий. EMR — это амбициозный проект, который установит монополию, охватывающую все аспекты спорта, финансов, мира криптовалют и всех аспектов человеческой жизни, с целью значительного улучшения качества жизни людей в ближайшем будущем. Официальный сайт: https://emorya.com Whitepaper: https://docs.emorya.com/docs/whitepaper/introduction Обозреватель блоков: https://explorer.multiversx.com/tokens/EMR-d10ed9 Купить EMR сейчас!

Токеномика и анализ цен EMR (EMR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EMR (EMR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 513,07K $ 513,07K $ 513,07K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 131,62M $ 131,62M $ 131,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,90M $ 3,90M $ 3,90M Исторический максимум: $ 0,07 $ 0,07 $ 0,07 Исторический минимум: $ 0,000758057086080487 $ 0,000758057086080487 $ 0,000758057086080487 Текущая цена: $ 0,003898 $ 0,003898 $ 0,003898 Узнайте больше о цене EMR (EMR)

Токеномика EMR (EMR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EMR (EMR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EMR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EMR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EMR, изучите текущую цену EMR!

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