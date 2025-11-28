Токеномика Edwin (EDWIN)

Токеномика Edwin (EDWIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Edwin (EDWIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:23:01 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Edwin (EDWIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Edwin (EDWIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 733,00K
$ 733,00K$ 733,00K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 733,00K
$ 733,00K$ 733,00K
Исторический максимум:
$ 0,00695
$ 0,00695$ 0,00695
Исторический минимум:
$ 0,000137537924593378
$ 0,000137537924593378$ 0,000137537924593378
Текущая цена:
$ 0,000733
$ 0,000733$ 0,000733

Информация о Edwin (EDWIN)

Edwin подключает ваших любимых ИИ-помощников напрямую к протоколам DeFi. Обеспечивая безопасный мост и незаметно обрабатывая операции блокчейна, Edwin позволяет ChatGPT, Claude и другим ИИ-интерфейсам управлять вашими инвестициями, предоставляя вам доступ к торговому интерфейсу будущего.

Официальный сайт:
https://edwin.finance/
Whitepaper:
https://docs.edwin.finance/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/GPrg1CgbBvAJS2SCuf9gF7NmQYsWudfyfWy5SUzypump

Токеномика Edwin (EDWIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Edwin (EDWIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EDWIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EDWIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDWIN, изучите текущую цену EDWIN!

Как купить EDWIN

Заинтересованы в добавлении Edwin (EDWIN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки EDWIN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Edwin (EDWIN)

Анализ истории цены EDWIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены EDWIN

Хотите узнать, куда может двигаться EDWIN? Наша страница прогноза цены EDWIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»