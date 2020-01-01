Токеномика Eternal AI (EAI) Откройте для себя ключевую информацию о Eternal AI (EAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eternal AI (EAI) Eternal AI - это первый Bitcoin L2, созданный как открытая инфраструктура для децентрализованного искусственного интеллекта, которая позволяет всем желающим создавать, питать и использовать модели искусственного интеллекта без каких-либо ограничений на Bitcoin. Официальный сайт: https://eternalai.org/ Whitepaper: https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d Купить EAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Eternal AI (EAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eternal AI (EAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,71M $ 3,71M $ 3,71M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 225,34M $ 225,34M $ 225,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,45M $ 16,45M $ 16,45M Исторический максимум: $ 0,3 $ 0,3 $ 0,3 Исторический минимум: $ 0,006397257988923091 $ 0,006397257988923091 $ 0,006397257988923091 Текущая цена: $ 0,016451 $ 0,016451 $ 0,016451 Узнайте больше о цене Eternal AI (EAI)

Токеномика Eternal AI (EAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eternal AI (EAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EAI, изучите текущую цену EAI!

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