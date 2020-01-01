Токеномика Eternal AI (EAI)

Токеномика Eternal AI (EAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Eternal AI (EAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Eternal AI (EAI)

Eternal AI - это первый Bitcoin L2, созданный как открытая инфраструктура для децентрализованного искусственного интеллекта, которая позволяет всем желающим создавать, питать и использовать модели искусственного интеллекта без каких-либо ограничений на Bitcoin.

Официальный сайт:
https://eternalai.org/
Whitepaper:
https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d

Токеномика и анализ цен Eternal AI (EAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eternal AI (EAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,71M
$ 3,71M$ 3,71M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 225,34M
$ 225,34M$ 225,34M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,45M
$ 16,45M$ 16,45M
Исторический максимум:
$ 0,3
$ 0,3$ 0,3
Исторический минимум:
$ 0,006397257988923091
$ 0,006397257988923091$ 0,006397257988923091
Текущая цена:
$ 0,016451
$ 0,016451$ 0,016451

Токеномика Eternal AI (EAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Eternal AI (EAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EAI, изучите текущую цену EAI!

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История цены Eternal AI (EAI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.