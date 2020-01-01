Токеномика Canxium (CAU)

Токеномика Canxium (CAU)

Откройте для себя ключевую информацию о Canxium (CAU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Canxium (CAU)

Canxium - это революционная блокчейн-платформа, представляющая уникальную экономическую модель, которая вращается вокруг динамики спроса и предложения. Ключевой особенностью, отличающей Canxium от других, является инновационная концепция офлайн-майнинга. Максимальное предложение $CAU не ограничено. Она использует подход, основанный на спросе, когда монеты добываются по рыночному запросу.

Официальный сайт:
https://canxium.org/
Whitepaper:
https://canxium.org/pdf/whitepaper_v2.pdf
Обозреватель блоков:
https://scan.canxium.org

Токеномика и анализ цен Canxium (CAU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Canxium (CAU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 311,28K
$ 311,28K$ 311,28K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 918,23K
$ 918,23K$ 918,23K
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 22
$ 22$ 22
Исторический минимум:
$ 0,2902892472489212
$ 0,2902892472489212$ 0,2902892472489212
Текущая цена:
$ 0,339
$ 0,339$ 0,339

Токеномика Canxium (CAU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Canxium (CAU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CAU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CAU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAU, изучите текущую цену CAU!

Как купить CAU

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История цены Canxium (CAU)

Анализ истории цены CAU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CAU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.