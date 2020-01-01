Токеномика Canxium (CAU) Откройте для себя ключевую информацию о Canxium (CAU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Canxium (CAU) Canxium - это революционная блокчейн-платформа, представляющая уникальную экономическую модель, которая вращается вокруг динамики спроса и предложения. Ключевой особенностью, отличающей Canxium от других, является инновационная концепция офлайн-майнинга. Максимальное предложение $CAU не ограничено. Она использует подход, основанный на спросе, когда монеты добываются по рыночному запросу. Официальный сайт: https://canxium.org/ Whitepaper: https://canxium.org/pdf/whitepaper_v2.pdf Обозреватель блоков: https://scan.canxium.org Купить CAU сейчас!

Токеномика и анализ цен Canxium (CAU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Canxium (CAU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 311,28K $ 311,28K $ 311,28K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 918,23K $ 918,23K $ 918,23K FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 22 $ 22 $ 22 Исторический минимум: $ 0,2902892472489212 $ 0,2902892472489212 $ 0,2902892472489212 Текущая цена: $ 0,339 $ 0,339 $ 0,339 Узнайте больше о цене Canxium (CAU)

Токеномика Canxium (CAU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Canxium (CAU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAU, изучите текущую цену CAU!

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