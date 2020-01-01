Токеномика CAMELL (CAMT) Откройте для себя ключевую информацию о CAMELL (CAMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CAMELL (CAMT) Проект Camell – это облачная инфраструктурная платформа, предоставляющая децентрализованные решения для хранения и обработки данных. Ее цель – повысить эффективность управления данными и безопасность, а также создать экономичную и прозрачную экосистему с использованием технологии блокчейн. Официальный сайт: https://camt.cloud/ Whitepaper: https://camell-cloud.gitbook.io/camell-project/ Обозреватель блоков: https://tronscan.io/#/token20/TTLVdtBYipLVqVbPaaQb2Zbcubbpddtxu7 Купить CAMT сейчас!

Токеномика и анализ цен CAMELL (CAMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CAMELL (CAMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,35M $ 2,35M $ 2,35M Исторический максимум: $ 0,044 $ 0,044 $ 0,044 Исторический минимум: $ 0,001901887719618652 $ 0,001901887719618652 $ 0,001901887719618652 Текущая цена: $ 0,00235 $ 0,00235 $ 0,00235 Узнайте больше о цене CAMELL (CAMT)

Токеномика CAMELL (CAMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CAMELL (CAMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAMT, изучите текущую цену CAMT!

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