Токеномика Camino Network (CAM) Откройте для себя ключевую информацию о Camino Network (CAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Camino Network (CAM) Camino Network – это первый L1, созданный специально для туристической индустрии с оборотом 11 трлн долларов. Управляемая 100+ известными туристическими компаниями, она решает важнейшие проблемы индустрии: высокие комиссии за платежи, медленные расчеты и сложные выверки. Сеть уже обрабатывает реальные бизнес-транзакции с 200+ брендами, создающими dApps и web3 продукты для путешествий B2B и B2C. Сеть заменяет тысячи API единой моделью «запрос-ответ». Подключение к одному, подключение ко всем – создание взаимосвязанной индустрии путешествий и бесшовного опыта путешествий. Официальный сайт: https://camino.network Whitepaper: https://camino.network/static/docs/Camino_Network_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://caminoscan.com/ Купить CAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Camino Network (CAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Camino Network (CAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,23M $ 19,23M $ 19,23M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 325,42M $ 325,42M $ 325,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 59,08M $ 59,08M $ 59,08M Исторический максимум: $ 0,1965 $ 0,1965 $ 0,1965 Исторический минимум: $ 0,04475750880789602 $ 0,04475750880789602 $ 0,04475750880789602 Текущая цена: $ 0,05908 $ 0,05908 $ 0,05908 Узнайте больше о цене Camino Network (CAM)

Токеномика Camino Network (CAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Camino Network (CAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAM, изучите текущую цену CAM!

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