Токеномика Camino Network (CAM)

Токеномика Camino Network (CAM)

Откройте для себя ключевую информацию о Camino Network (CAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Camino Network (CAM)

Camino Network – это первый L1, созданный специально для туристической индустрии с оборотом 11 трлн долларов. Управляемая 100+ известными туристическими компаниями, она решает важнейшие проблемы индустрии: высокие комиссии за платежи, медленные расчеты и сложные выверки. Сеть уже обрабатывает реальные бизнес-транзакции с 200+ брендами, создающими dApps и web3 продукты для путешествий B2B и B2C. Сеть заменяет тысячи API единой моделью «запрос-ответ». Подключение к одному, подключение ко всем – создание взаимосвязанной индустрии путешествий и бесшовного опыта путешествий.

Официальный сайт:
https://camino.network
Whitepaper:
https://camino.network/static/docs/Camino_Network_Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://caminoscan.com/

Токеномика и анализ цен Camino Network (CAM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Camino Network (CAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,23M
$ 19,23M$ 19,23M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 325,42M
$ 325,42M$ 325,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 59,08M
$ 59,08M$ 59,08M
Исторический максимум:
$ 0,1965
$ 0,1965$ 0,1965
Исторический минимум:
$ 0,04475750880789602
$ 0,04475750880789602$ 0,04475750880789602
Текущая цена:
$ 0,05908
$ 0,05908$ 0,05908

Токеномика Camino Network (CAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Camino Network (CAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CAM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CAM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAM, изучите текущую цену CAM!

Как купить CAM

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История цены Camino Network (CAM)

Анализ истории цены CAM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.