Токеномика и анализ цен Bucky (BUCKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bucky (BUCKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0533 $ 0,0533 $ 0,0533 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,010124 $ 0,010124 $ 0,010124

Информация о Bucky (BUCKY) Персонаж «Bucky» – зеленый, грубо нарисованный в стиле MS Paint, который впервые появился на доске /v/ сайта 4chan в марте 2019 года как вариант Pepe – с тех пор превратился в мемкоин в экосистеме Solana. Персонаж «Bucky» – зеленый, грубо нарисованный в стиле MS Paint, который впервые появился на доске /v/ сайта 4chan в марте 2019 года как вариант Pepe – с тех пор превратился в мемкоин в экосистеме Solana. Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7hZmPPkBDYbFpvzQW54sX3DQHQjEVsVcCFRWsvCdbonk

Токеномика Bucky (BUCKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bucky (BUCKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUCKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUCKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUCKY, изучите текущую цену BUCKY!

История цены Bucky (BUCKY) Анализ истории цены BUCKY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены BUCKY Хотите узнать, куда может двигаться BUCKY? Наша страница прогноза цены BUCKY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

