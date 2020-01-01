Токеномика Imaginary Ones (BUBBLE) Откройте для себя ключевую информацию о Imaginary Ones (BUBBLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Imaginary Ones (BUBBLE) Проект Imaginary Ones известен своими красочными и веселыми персонажами-пузырьками. Мы создаем семейные и позитивные истории и контент, чтобы доставлять радость людям во всем мире. Наша цель – разжечь воображение без ограничений. Мы используем технологию Web3 для сочетания игр, товаров и развлекательного контента, создавая воображаемый мир. Официальный сайт: https://imaginaryones.com/ Whitepaper: https://bubble.imaginaryones.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3 Купить BUBBLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Imaginary Ones (BUBBLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Imaginary Ones (BUBBLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,79M $ 1,79M $ 1,79M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,08B $ 2,08B $ 2,08B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,60M $ 8,60M $ 8,60M Исторический максимум: $ 0,06 $ 0,06 $ 0,06 Исторический минимум: $ 0,000667583761479591 $ 0,000667583761479591 $ 0,000667583761479591 Текущая цена: $ 0,00086 $ 0,00086 $ 0,00086 Узнайте больше о цене Imaginary Ones (BUBBLE)

Токеномика Imaginary Ones (BUBBLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Imaginary Ones (BUBBLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUBBLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUBBLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUBBLE, изучите текущую цену BUBBLE!

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