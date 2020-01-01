Токеномика Imaginary Ones (BUBBLE)

Токеномика Imaginary Ones (BUBBLE)

Откройте для себя ключевую информацию о Imaginary Ones (BUBBLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Imaginary Ones (BUBBLE)

Проект Imaginary Ones известен своими красочными и веселыми персонажами-пузырьками. Мы создаем семейные и позитивные истории и контент, чтобы доставлять радость людям во всем мире. Наша цель – разжечь воображение без ограничений. Мы используем технологию Web3 для сочетания игр, товаров и развлекательного контента, создавая воображаемый мир.

Официальный сайт:
https://imaginaryones.com/
Whitepaper:
https://bubble.imaginaryones.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3

Токеномика и анализ цен Imaginary Ones (BUBBLE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Imaginary Ones (BUBBLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,79M
$ 1,79M$ 1,79M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 2,08B
$ 2,08B$ 2,08B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,60M
$ 8,60M$ 8,60M
Исторический максимум:
$ 0,06
$ 0,06$ 0,06
Исторический минимум:
$ 0,000667583761479591
$ 0,000667583761479591$ 0,000667583761479591
Текущая цена:
$ 0,00086
$ 0,00086$ 0,00086

Токеномика Imaginary Ones (BUBBLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Imaginary Ones (BUBBLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BUBBLE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BUBBLE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUBBLE, изучите текущую цену BUBBLE!

Как купить BUBBLE

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История цены Imaginary Ones (BUBBLE)

Анализ истории цены BUBBLE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BUBBLE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.