Bitsolara – это Web3-платформа на базе Telegram, работающая на блокчейне TON с токенной инфраструктурой на Solana. Она разработана для интеграции децентрализованных финансов и GameFi-функций прямо в Telegram, объединяя социальное взаимодействие с удобным Web3-опытом. Платформа включает мини-приложения, квесты и механизмы стейкинга, повышающие вовлеченность пользователей и полезность токена. С акцентом на простой вход и геймифицированные способы заработка Bitsolara переосмысливает взаимодействие сообществ с DeFi в привычной среде мессенджера.

