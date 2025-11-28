Что такое BRIDGENT

Токеномика Bridgent (BRIDGENT) Откройте для себя ключевую информацию о Bridgent (BRIDGENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Bridgent (BRIDGENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bridgent (BRIDGENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 290,10K $ 290,10K $ 290,10K Исторический максимум: $ 6,147 $ 6,147 $ 6,147 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00002901 $ 0,00002901 $ 0,00002901 Узнайте больше о цене Bridgent (BRIDGENT) Купить BRIDGENT сейчас!

Информация о Bridgent (BRIDGENT) Bridgent – это кроссчейн-движок координации и исполнения, который обеспечивает бесшовное перемещение активов, смарт-контрактов и данных между несколькими блокчейнами. Его основные задачи включают: обеспечение безопасной и эффективной кроссчейн-коммуникации; контроль соблюдения правил через слой фильтрации исполнения; предоставление унифицированного API для снижения сложности разработки; поддержку синхронизации состояния в реальном времени между сетями. Официальный сайт: https://bridgent.space/ Whitepaper: https://bridgent.space/whitepaper.html Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x5Fe1870b12819248dE653D6e7ea61dCD80e58901

Токеномика Bridgent (BRIDGENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bridgent (BRIDGENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRIDGENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRIDGENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRIDGENT, изучите текущую цену BRIDGENT!

Как купить BRIDGENT Заинтересованы в добавлении Bridgent (BRIDGENT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BRIDGENT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BRIDGENT на MEXC прямо сейчас! История цены Bridgent (BRIDGENT) Анализ истории цены BRIDGENT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BRIDGENT прямо сейчас! Прогноз цены BRIDGENT Хотите узнать, куда может двигаться BRIDGENT? Наша страница прогноза цены BRIDGENT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BRIDGENT прямо сейчас!

