Откройте для себя ключевую информацию о Boom (BOOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:41:36 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Boom (BOOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boom (BOOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,97M
Общее предложение:
$ 999,99M
Оборотное предложение:
$ 245,72M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 32,45M
Исторический максимум:
$ 0,050751
Исторический минимум:
$ 0,006827737632749464
Текущая цена:
$ 0,032448
Информация о Boom (BOOM)

Boom – это новаторский слой стимулирования данных на базе искусственного интеллекта, предназначенный для преодоления разрыва между деятельностью офчейн и экономикой ончейн. Платформа, эволюционировавшая из GamerBoom, теперь поддерживает не только игры, но и социальные сети, активы реального мира (RWA) и интернет-рынки капитала с помощью интеллектуальной децентрализованной инфраструктуры данных.

Официальный сайт:
https://boomai.io/
Whitepaper:
https://boomofficial.gitbook.io/boom-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xce7c3b5e058c196a0eaaa21f8e4bf8c2c07c2935

Токеномика Boom (BOOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Boom (BOOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOM, изучите текущую цену BOOM!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»