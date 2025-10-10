Boom – это новаторский слой стимулирования данных на базе искусственного интеллекта, предназначенный для преодоления разрыва между деятельностью офчейн и экономикой ончейн. Платформа, эволюционировавшая из GamerBoom, теперь поддерживает не только игры, но и социальные сети, активы реального мира (RWA) и интернет-рынки капитала с помощью интеллектуальной децентрализованной инфраструктуры данных.

