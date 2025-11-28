Что такое BLU

Токеномика Blubird (BLU) Откройте для себя ключевую информацию о Blubird (BLU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Blubird (BLU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blubird (BLU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,09M $ 2,09M $ 2,09M Исторический максимум: $ 0,1129 $ 0,1129 $ 0,1129 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,02094 $ 0,02094 $ 0,02094

Информация о Blubird (BLU) В этом документе рассматриваются 3 основных решения, а также приводится разбивка основных модулей платформы. В этом документе рассматриваются 3 основных решения, а также приводится разбивка основных модулей платформы. Официальный сайт: https://www.getblubird.com/ Whitepaper: https://docsend.com/view/j66tyfbtsx9dhkjw Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2a74aa45bdd121bb7af4a491fa2d13fd9049d11f

Токеномика Blubird (BLU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blubird (BLU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

История цены Blubird (BLU) Анализ истории цены BLU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

