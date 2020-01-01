Токеномика Blendr Network (BLENDR)

Токеномика Blendr Network (BLENDR)

Откройте для себя ключевую информацию о Blendr Network (BLENDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Blendr Network (BLENDR)

Blendr представляет новую децентрализованную сеть, которая использует неиспользуемые ресурсы графических процессоров GPU по всему миру, чтобы предоставить доступ к высокопроизводительным вычислениям.

Официальный сайт:
https://www.blendr.network/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f

Токеномика и анализ цен Blendr Network (BLENDR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blendr Network (BLENDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,24M
$ 1,24M$ 1,24M
Общее предложение:
$ 42,00M
$ 42,00M$ 42,00M
Оборотное предложение:
$ 40,06M
$ 40,06M$ 40,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,30M
$ 1,30M$ 1,30M
Исторический максимум:
$ 4,45
$ 4,45$ 4,45
Исторический минимум:
$ 0,025867046431337384
$ 0,025867046431337384$ 0,025867046431337384
Текущая цена:
$ 0,03091
$ 0,03091$ 0,03091

Токеномика Blendr Network (BLENDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Blendr Network (BLENDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLENDR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLENDR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLENDR, изучите текущую цену BLENDR!

Как купить BLENDR

Заинтересованы в добавлении Blendr Network (BLENDR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BLENDR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Blendr Network (BLENDR)

Анализ истории цены BLENDR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BLENDR

Хотите узнать, куда может двигаться BLENDR? Наша страница прогноза цены BLENDR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.