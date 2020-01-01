Токеномика Blendr Network (BLENDR) Откройте для себя ключевую информацию о Blendr Network (BLENDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Blendr Network (BLENDR) Blendr представляет новую децентрализованную сеть, которая использует неиспользуемые ресурсы графических процессоров GPU по всему миру, чтобы предоставить доступ к высокопроизводительным вычислениям. Официальный сайт: https://www.blendr.network/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f Купить BLENDR сейчас!

Токеномика и анализ цен Blendr Network (BLENDR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Blendr Network (BLENDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,24M $ 1,24M $ 1,24M Общее предложение: $ 42,00M $ 42,00M $ 42,00M Оборотное предложение: $ 40,06M $ 40,06M $ 40,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,30M $ 1,30M $ 1,30M Исторический максимум: $ 4,45 $ 4,45 $ 4,45 Исторический минимум: $ 0,025867046431337384 $ 0,025867046431337384 $ 0,025867046431337384 Текущая цена: $ 0,03091 $ 0,03091 $ 0,03091 Узнайте больше о цене Blendr Network (BLENDR)

Токеномика Blendr Network (BLENDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Blendr Network (BLENDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLENDR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLENDR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLENDR, изучите текущую цену BLENDR!

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