Токеномика BlockBuddies (BLBD) Откройте для себя ключевую информацию о BlockBuddies (BLBD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен BlockBuddies (BLBD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BlockBuddies (BLBD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,00K $ 20,00K $ 20,00K Исторический максимум: $ 500 $ 500 $ 500 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00002 $ 0,00002 $ 0,00002 Узнайте больше о цене BlockBuddies (BLBD) Купить BLBD сейчас!

Информация о BlockBuddies (BLBD) BlockBuddies is a Web3-powered drop puzzle game where players match and clear adorable monster blocks across hundreds of vibrant stages. Combined with character-driven storytelling and sustainable tokenomics, it's a new kind of crypto gaming experience. BlockBuddies is a Web3-powered drop puzzle game where players match and clear adorable monster blocks across hundreds of vibrant stages. Combined with character-driven storytelling and sustainable tokenomics, it's a new kind of crypto gaming experience. Официальный сайт: https://www.blockbuddies.site/landing Whitepaper: https://blockbuddies.gitbook.io/blockbuddies-docs Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xcaf6cc15119f1eb78836544d926a5a5650ba9dae

Токеномика BlockBuddies (BLBD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BlockBuddies (BLBD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLBD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLBD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLBD, изучите текущую цену BLBD!

Как купить BLBD Заинтересованы в добавлении BlockBuddies (BLBD) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BLBD, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BLBD на MEXC прямо сейчас! История цены BlockBuddies (BLBD) Анализ истории цены BLBD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BLBD прямо сейчас! Прогноз цены BLBD Хотите узнать, куда может двигаться BLBD? Наша страница прогноза цены BLBD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BLBD прямо сейчас!

