Токеномика BALL3 (BCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о BALL3 (BCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:31:32 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен BALL3 (BCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BALL3 (BCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00
Общее предложение:
$ 6,67B
$ 6,67B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,60M
$ 4,60M
Исторический максимум:
$ 0,0045
$ 0,0045
Исторический минимум:
$ 0,000042946496950566
$ 0,000042946496950566
Текущая цена:
$ 0,00069
$ 0,00069

Информация о BALL3 (BCOIN)

BALL3 и его токен $BCOIN – это движок культуры, основанный на мемах, предназначенный для поддержки полнофункциональной экосистемы цифровой интеллектуальной собственности (IP), которая выходит за рамки самого токена.

Официальный сайт:
https://ball3.xyz/
Whitepaper:
https://ball3.xyz/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xD009DBD5b8a56ebB8E9ff62c7C849A8afA29854B

Токеномика BALL3 (BCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BALL3 (BCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCOIN, изучите текущую цену BCOIN!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

