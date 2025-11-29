Что такое BCOIN

Токеномика и анализ цен BALL3 (BCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BALL3 (BCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 6,67B $ 6,67B $ 6,67B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,60M $ 4,60M $ 4,60M Исторический максимум: $ 0,0045 $ 0,0045 $ 0,0045 Исторический минимум: $ 0,000042946496950566 $ 0,000042946496950566 $ 0,000042946496950566 Текущая цена: $ 0,00069 $ 0,00069 $ 0,00069 Узнайте больше о цене BALL3 (BCOIN) Купить BCOIN сейчас!

Информация о BALL3 (BCOIN) BALL3 и его токен $BCOIN – это движок культуры, основанный на мемах, предназначенный для поддержки полнофункциональной экосистемы цифровой интеллектуальной собственности (IP), которая выходит за рамки самого токена. BALL3 и его токен $BCOIN – это движок культуры, основанный на мемах, предназначенный для поддержки полнофункциональной экосистемы цифровой интеллектуальной собственности (IP), которая выходит за рамки самого токена. Официальный сайт: https://ball3.xyz/ Whitepaper: https://ball3.xyz/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xD009DBD5b8a56ebB8E9ff62c7C849A8afA29854B

Токеномика BALL3 (BCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BALL3 (BCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCOIN, изучите текущую цену BCOIN!

Как купить BCOIN Заинтересованы в добавлении BALL3 (BCOIN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BCOIN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BCOIN на MEXC прямо сейчас! История цены BALL3 (BCOIN) Анализ истории цены BCOIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BCOIN прямо сейчас! Прогноз цены BCOIN Хотите узнать, куда может двигаться BCOIN? Наша страница прогноза цены BCOIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BCOIN прямо сейчас!

