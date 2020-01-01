Токеномика Bitcastle (BCE)

Токеномика Bitcastle (BCE)

Откройте для себя ключевую информацию о Bitcastle (BCE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bitcastle (BCE)

Токен BCE обеспечивает работу bitcastle.io, предлагая скидки на торговые комиссии и будущие преимущества для стимулирования роста пользователей и расширения экосистемы.

Официальный сайт:
https://bitcastle.io/en
Обозреватель блоков:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x34d12f761847a05dfa33a1692440588f4b5f7f24be619334e29d74e083f5e64e::bce::BCE/txs

Токеномика и анализ цен Bitcastle (BCE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcastle (BCE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,044339
$ 0,044339$ 0,044339
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,029522
$ 0,029522$ 0,029522

Токеномика Bitcastle (BCE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bitcastle (BCE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BCE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BCE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCE, изучите текущую цену BCE!

Как купить BCE

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История цены Bitcastle (BCE)

Анализ истории цены BCE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.