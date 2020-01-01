Токеномика Bitcastle (BCE) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcastle (BCE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitcastle (BCE) Токен BCE обеспечивает работу bitcastle.io, предлагая скидки на торговые комиссии и будущие преимущества для стимулирования роста пользователей и расширения экосистемы. Официальный сайт: https://bitcastle.io/en Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x34d12f761847a05dfa33a1692440588f4b5f7f24be619334e29d74e083f5e64e::bce::BCE/txs Купить BCE сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitcastle (BCE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcastle (BCE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,044339 $ 0,044339 $ 0,044339 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,029522 $ 0,029522 $ 0,029522 Узнайте больше о цене Bitcastle (BCE)

Токеномика Bitcastle (BCE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcastle (BCE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BCE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BCE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BCE, изучите текущую цену BCE!

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История цены Bitcastle (BCE) Анализ истории цены BCE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BCE прямо сейчас!

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