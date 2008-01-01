Токеномика SkyAI (SKYAI) Откройте для себя ключевую информацию о SkyAI (SKYAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SkyAI (SKYAI) Официальный сайт: https://skyai.pro Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x92aa03137385F18539301349dcfC9EbC923fFb10 Купить SKYAI сейчас!

Токеномика и анализ цен SkyAI (SKYAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SkyAI (SKYAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 36,00M $ 36,00M $ 36,00M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,00M $ 36,00M $ 36,00M Исторический максимум: $ 0,099 $ 0,099 $ 0,099 Исторический минимум: $ 0,020745137226669978 $ 0,020745137226669978 $ 0,020745137226669978 Текущая цена: $ 0,036 $ 0,036 $ 0,036 Узнайте больше о цене SkyAI (SKYAI)

Токеномика SkyAI (SKYAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SkyAI (SKYAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKYAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKYAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKYAI, изучите текущую цену SKYAI!

Как купить SKYAI Заинтересованы в добавлении SkyAI (SKYAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SKYAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SKYAI на MEXC прямо сейчас!

История цены SkyAI (SKYAI) Анализ истории цены SKYAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SKYAI прямо сейчас!

Прогноз цены SKYAI Хотите узнать, куда может двигаться SKYAI? Наша страница прогноза цены SKYAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SKYAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!