Токеномика Baby BitCoin (BABYBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Baby BitCoin (BABYBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby BitCoin (BABYBTC) Baby Bitcoin ($BABYBTC) – это новая, ориентированная на сообщество криптовалюта, вдохновленная наследием Bitcoin, но предназначенная для нового поколения криптоэнтузиастов. Официальный сайт: https://babybtc.org/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/8467ssuj6Gkw15ABv6BvxJAKnGJALXJu6dxDxt4upump Купить BABYBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby BitCoin (BABYBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby BitCoin (BABYBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 180,70K $ 180,70K $ 180,70K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 180,70K $ 180,70K $ 180,70K Исторический максимум: $ 0,006757 $ 0,006757 $ 0,006757 Исторический минимум: $ 0,000161134740565925 $ 0,000161134740565925 $ 0,000161134740565925 Текущая цена: $ 0,0001807 $ 0,0001807 $ 0,0001807 Узнайте больше о цене Baby BitCoin (BABYBTC)

Токеномика Baby BitCoin (BABYBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby BitCoin (BABYBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYBTC, изучите текущую цену BABYBTC!

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