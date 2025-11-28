Токеномика LiveArt (ART)

Токеномика LiveArt (ART)

Откройте для себя ключевую информацию о LiveArt (ART), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:29:58 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен LiveArt (ART)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LiveArt (ART), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,29M
$ 1,29M$ 1,29M
Исторический максимум:
$ 0,1224
$ 0,1224$ 0,1224
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,001286
$ 0,001286$ 0,001286

Информация о LiveArt (ART)

LiveArt – это протокол RWAfi на базе ИИ, открывающий доступ к 10-триллионному рынку инвестиционных произведений искусства, часов, автомобилей, вина и предметов коллекционирования. Превращая премиальные активы в ликвидные и программируемые финансовые инструменты, LiveArt делает культурное богатство торгуемым ончейн. С активами на сумму более 200 млн $, более 13 млн подключенных кошельков и развертыванием по 17 сетям, LiveArt объединяет ИИ, ликвидность DeFi и активы реального мира в первую платформу, где шедевры становятся приносящими доход и доступными во всем мире финансовыми продуктами.

Официальный сайт:
https://liveart.io/
Whitepaper:
https://docs.liveart.xyz/liveart/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/address/0x4DEC3139f4A6c638E26452d32181fe87A7530805

Токеномика LiveArt (ART): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LiveArt (ART) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ART, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ART.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ART, изучите текущую цену ART!

