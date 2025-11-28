Токеномика LiveArt (ART)
Токеномика и анализ цен LiveArt (ART)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене LiveArt (ART), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о LiveArt (ART)
LiveArt – это протокол RWAfi на базе ИИ, открывающий доступ к 10-триллионному рынку инвестиционных произведений искусства, часов, автомобилей, вина и предметов коллекционирования. Превращая премиальные активы в ликвидные и программируемые финансовые инструменты, LiveArt делает культурное богатство торгуемым ончейн. С активами на сумму более 200 млн $, более 13 млн подключенных кошельков и развертыванием по 17 сетям, LiveArt объединяет ИИ, ликвидность DeFi и активы реального мира в первую платформу, где шедевры становятся приносящими доход и доступными во всем мире финансовыми продуктами.
Токеномика LiveArt (ART): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики LiveArt (ART) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ART, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ART.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ART, изучите текущую цену ART!
Как купить ART
Заинтересованы в добавлении LiveArt (ART) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ART, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены LiveArt (ART)
Анализ истории цены ART помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены ART
Хотите узнать, куда может двигаться ART? Наша страница прогноза цены ART объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»
Купить LiveArt (ART)
Сумма
1 ART = 0,001286 USD
Торговля LiveArt (ART)
В тренде
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
ТОП по объему
Криптовалюты с наибольшим объемом торгов
Недавно добавленные
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Лидеры роста
Топ криптовалют по росту за 24 часа, на которые стоит обратить внимание каждому трейдеру