LiveArt – это протокол RWAfi на базе ИИ, открывающий доступ к 10-триллионному рынку инвестиционных произведений искусства, часов, автомобилей, вина и предметов коллекционирования. Превращая премиальные активы в ликвидные и программируемые финансовые инструменты, LiveArt делает культурное богатство торгуемым ончейн. С активами на сумму более 200 млн $, более 13 млн подключенных кошельков и развертыванием по 17 сетям, LiveArt объединяет ИИ, ликвидность DeFi и активы реального мира в первую платформу, где шедевры становятся приносящими доход и доступными во всем мире финансовыми продуктами.