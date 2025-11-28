Токеномика AriaAI (ARIA)

Токеномика AriaAI (ARIA)

Откройте для себя ключевую информацию о AriaAI (ARIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:21:22 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен AriaAI (ARIA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AriaAI (ARIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,49M
$ 17,49M$ 17,49M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 249,83M
$ 249,83M$ 249,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 70,00M
$ 70,00M$ 70,00M
Исторический максимум:
$ 0,24897
$ 0,24897$ 0,24897
Исторический минимум:
$ 0,03247204859891276
$ 0,03247204859891276$ 0,03247204859891276
Текущая цена:
$ 0,07
$ 0,07$ 0,07

Информация о AriaAI (ARIA)

AriaAI – это экспериментальная платформа для разработки и публикации игр нового поколения, вдохновленная иммерсивными мирами в стиле Disney и технологиями ИИ, с собственным игровым процессом, основанным на интеллектуальной собственности. Она представляет собой значительный шаг вперед в переносе стандартов дизайна и публикации игр качества Web2 в эру Web3. Благодаря интеграции искусственного интеллекта ARIA превращается в живой, адаптивный игровой мир с интеллектуальными NPC, персонализированным сюжетом, контентом, генерируемым искусственным интеллектом, и динамичным игровым процессом, который развивается вместе с игроками. $Aria – это нативный токен Aria.

Официальный сайт:
https://www.playariagame.com
Whitepaper:
https://docs.playariagame.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x5d3A12c42E5372B2CC3264AB3cdcF660a1555238

Токеномика AriaAI (ARIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AriaAI (ARIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARIA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARIA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARIA, изучите текущую цену ARIA!

