AriaAI – это экспериментальная платформа для разработки и публикации игр нового поколения, вдохновленная иммерсивными мирами в стиле Disney и технологиями ИИ, с собственным игровым процессом, основанным на интеллектуальной собственности. Она представляет собой значительный шаг вперед в переносе стандартов дизайна и публикации игр качества Web2 в эру Web3. Благодаря интеграции искусственного интеллекта ARIA превращается в живой, адаптивный игровой мир с интеллектуальными NPC, персонализированным сюжетом, контентом, генерируемым искусственным интеллектом, и динамичным игровым процессом, который развивается вместе с игроками. $Aria – это нативный токен Aria.