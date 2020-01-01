Токеномика Autonomi (ANT)
Информация о Autonomi (ANT)
$ANT – это токен, позволяющий держателям получать доступ к услугам сети Autonomi. Autonomi – это децентрализованная автономная сеть, работающая на повседневных устройствах, предлагающая самошифрование, квантовую безопасность и хранение данных в течение всего срока службы сети. Autonomi способна объединить свободные мощности подключенных устройств – от старых потребительских ПК на столах и небольших устройств вроде Raspberry Pis до свободных стоек в центре обработки данных – и создать новую форму глобально доступной инфраструктуры, которой может воспользоваться каждый. Autonomi позволяет пользователям безопасно хранить данные, общаться, получать доступ к знаниям, строить бизнес, запускать сервисы и создавать новое будущее без вмешательства посредников или привратников.
Токеномика и анализ цен Autonomi (ANT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Autonomi (ANT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Autonomi (ANT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Autonomi (ANT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ANT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ANT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANT, изучите текущую цену ANT!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 ANT = 0.0669 USD