Токеномика Autonomi (ANT) Откройте для себя ключевую информацию о Autonomi (ANT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Autonomi (ANT) $ANT – это токен, позволяющий держателям получать доступ к услугам сети Autonomi. Autonomi – это децентрализованная автономная сеть, работающая на повседневных устройствах, предлагающая самошифрование, квантовую безопасность и хранение данных в течение всего срока службы сети. Autonomi способна объединить свободные мощности подключенных устройств – от старых потребительских ПК на столах и небольших устройств вроде Raspberry Pis до свободных стоек в центре обработки данных – и создать новую форму глобально доступной инфраструктуры, которой может воспользоваться каждый. Autonomi позволяет пользователям безопасно хранить данные, общаться, получать доступ к знаниям, строить бизнес, запускать сервисы и создавать новое будущее без вмешательства посредников или привратников. Официальный сайт: https://autonomi.com Whitepaper: https://withautonomi.notion.site/autonomi-white-paper Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/address/0xa78d8321b20c4ef90ecd72f2588aa985a4bdb684 Купить ANT сейчас!

Токеномика и анализ цен Autonomi (ANT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Autonomi (ANT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9.14M $ 9.14M $ 9.14M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 136.64M $ 136.64M $ 136.64M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0.452 $ 0.452 $ 0.452 Исторический минимум: $ 0.0678001272901639 $ 0.0678001272901639 $ 0.0678001272901639 Текущая цена: $ 0.0669 $ 0.0669 $ 0.0669 Узнайте больше о цене Autonomi (ANT)

Токеномика Autonomi (ANT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Autonomi (ANT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANT, изучите текущую цену ANT!

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