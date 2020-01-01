Токеномика ArchLoot (AL)

Токеномика ArchLoot (AL)

Откройте для себя ключевую информацию о ArchLoot (AL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ArchLoot (AL)

ArchLoot - это UGC P2E-игра, которая пытается изменить всю динамику геймплея благодаря своему необычному геймплею и уникальной инфраструктуре, основанной на NFT-активах. По сути, игрок собирает свой собственный аватар из различных частей (NFT с разнообразными редкостями, статами, внешним видом и навыками), а затем начинает приключение.

Официальный сайт:
https://ArchLoot.com
Whitepaper:
https://doc.archloot.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x046BAd07658f3B6cAd9A396CFcbC1243AF452ec1

Токеномика и анализ цен ArchLoot (AL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ArchLoot (AL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 57,42M
$ 57,42M$ 57,42M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 738,02M
$ 738,02M$ 738,02M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,3
$ 1,3$ 1,3
Исторический минимум:
$ 0,07460488302851752
$ 0,07460488302851752$ 0,07460488302851752
Текущая цена:
$ 0,0778
$ 0,0778$ 0,0778

Токеномика ArchLoot (AL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ArchLoot (AL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AL, изучите текущую цену AL!

Как купить AL

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История цены ArchLoot (AL)

Анализ истории цены AL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.