Токеномика ArchLoot (AL) Откройте для себя ключевую информацию о ArchLoot (AL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ArchLoot (AL) ArchLoot - это UGC P2E-игра, которая пытается изменить всю динамику геймплея благодаря своему необычному геймплею и уникальной инфраструктуре, основанной на NFT-активах. По сути, игрок собирает свой собственный аватар из различных частей (NFT с разнообразными редкостями, статами, внешним видом и навыками), а затем начинает приключение. Официальный сайт: https://ArchLoot.com Whitepaper: https://doc.archloot.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x046BAd07658f3B6cAd9A396CFcbC1243AF452ec1 Купить AL сейчас!

Токеномика и анализ цен ArchLoot (AL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ArchLoot (AL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 57,42M $ 57,42M $ 57,42M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 738,02M $ 738,02M $ 738,02M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,3 $ 1,3 $ 1,3 Исторический минимум: $ 0,07460488302851752 $ 0,07460488302851752 $ 0,07460488302851752 Текущая цена: $ 0,0778 $ 0,0778 $ 0,0778 Узнайте больше о цене ArchLoot (AL)

Токеномика ArchLoot (AL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ArchLoot (AL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AL, изучите текущую цену AL!

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