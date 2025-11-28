Что такое AEA

Токеномика и анализ цен AlphaExchangeAI (AEA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AlphaExchangeAI (AEA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,29M $ 30,29M $ 30,29M Исторический максимум: $ 0,0599 $ 0,0599 $ 0,0599 Исторический минимум: $ 0,03022775579930061 $ 0,03022775579930061 $ 0,03022775579930061 Текущая цена: $ 0,03029 $ 0,03029 $ 0,03029 Узнайте больше о цене AlphaExchangeAI (AEA) Купить AEA сейчас!

Информация о AlphaExchangeAI (AEA) AlphaExchange_AI – это децентрализованная платформа для количественной торговли, основанная на стратегиях с использованием искусственного интеллекта и технологии блокчейна, цель которой – обеспечить безопасный, прозрачный и интеллектуальный опыт управления цифровыми активами для пользователей по всему миру. Официальный сайт: https://www.aeaweb3.com Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xee634a826465a1799afc2cfefbdb6fa3766c8888

Токеномика AlphaExchangeAI (AEA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AlphaExchangeAI (AEA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AEA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AEA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AEA, изучите текущую цену AEA!

Как купить AEA Заинтересованы в добавлении AlphaExchangeAI (AEA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AEA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить AEA на MEXC прямо сейчас! История цены AlphaExchangeAI (AEA) Анализ истории цены AEA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены AEA прямо сейчас! Прогноз цены AEA Хотите узнать, куда может двигаться AEA? Наша страница прогноза цены AEA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AEA прямо сейчас!

