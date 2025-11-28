Токеномика AlphaExchangeAI (AEA)

Откройте для себя ключевую информацию о AlphaExchangeAI (AEA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:53:26 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен AlphaExchangeAI (AEA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AlphaExchangeAI (AEA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 30,29M
Исторический максимум:
$ 0,0599
Исторический минимум:
$ 0,03022775579930061
Текущая цена:
$ 0,03029
Информация о AlphaExchangeAI (AEA)

AlphaExchange_AI – это децентрализованная платформа для количественной торговли, основанная на стратегиях с использованием искусственного интеллекта и технологии блокчейна, цель которой – обеспечить безопасный, прозрачный и интеллектуальный опыт управления цифровыми активами для пользователей по всему миру.

Официальный сайт:
https://www.aeaweb3.com
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xee634a826465a1799afc2cfefbdb6fa3766c8888

Токеномика AlphaExchangeAI (AEA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AlphaExchangeAI (AEA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AEA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AEA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AEA, изучите текущую цену AEA!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

