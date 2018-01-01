Токеномика ABEY (ABEY) Откройте для себя ключевую информацию о ABEY (ABEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ABEY (ABEY) Созданный для проектов DeFi, GameFi, Metaverse и других, Abey совместим с EVM L1 и не имеет простоя с момента запуска в 2018 году. Уникальная функция взаимодействия между приложениями способствует более активному взаимодействию между разработчиками и пользователями Abey, позволяя им получать выгоду от использования различных приложений в экосистеме Abey. Официальный сайт: https://abey.com Whitepaper: https://docs.abeychain.com Обозреватель блоков: https://abeyscan.com Купить ABEY сейчас!

Токеномика и анализ цен ABEY (ABEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ABEY (ABEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2363 $ 0,2363 $ 0,2363 Исторический минимум: $ 0,0823194745917028 $ 0,0823194745917028 $ 0,0823194745917028 Текущая цена: $ 0,0892 $ 0,0892 $ 0,0892 Узнайте больше о цене ABEY (ABEY)

Токеномика ABEY (ABEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ABEY (ABEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ABEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ABEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABEY, изучите текущую цену ABEY!

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