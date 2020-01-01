Токеномика 4EVERLAND (4EVER) Откройте для себя ключевую информацию о 4EVERLAND (4EVER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 4EVERLAND (4EVER) 4EVERLAND – это облачная вычислительная платформа Web3, объединяющая в себе хранилище, а также сетевые и вычислительные возможности. Ориентированная на направление DePIN+ИИ, 4EVERLAND помогает разработчикам плавно перейти от Web2 к Web3, обеспечивая инфраструктуру для миллионов разработчиков и приложений Web3. Официальный сайт: https://www.4everland.org Whitepaper: https://docs.4everland.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe355De6a6043b0580Ff5A26b46051A4809B12793 Купить 4EVER сейчас!

Токеномика и анализ цен 4EVERLAND (4EVER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 4EVERLAND (4EVER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,73M $ 12,73M $ 12,73M Исторический максимум: $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 Исторический минимум: $ 0,001000731990503339 $ 0,001000731990503339 $ 0,001000731990503339 Текущая цена: $ 0,001273 $ 0,001273 $ 0,001273 Узнайте больше о цене 4EVERLAND (4EVER)

Токеномика 4EVERLAND (4EVER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 4EVERLAND (4EVER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 4EVER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 4EVER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 4EVER, изучите текущую цену 4EVER!

Как купить 4EVER Заинтересованы в добавлении 4EVERLAND (4EVER) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки 4EVER, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить 4EVER на MEXC прямо сейчас!

История цены 4EVERLAND (4EVER) Анализ истории цены 4EVER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены 4EVER прямо сейчас!

Прогноз цены 4EVER Хотите узнать, куда может двигаться 4EVER? Наша страница прогноза цены 4EVER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена 4EVER прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!