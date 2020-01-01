Токеномика 4EVERLAND (4EVER)

Токеномика 4EVERLAND (4EVER)

Откройте для себя ключевую информацию о 4EVERLAND (4EVER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о 4EVERLAND (4EVER)

4EVERLAND – это облачная вычислительная платформа Web3, объединяющая в себе хранилище, а также сетевые и вычислительные возможности. Ориентированная на направление DePIN+ИИ, 4EVERLAND помогает разработчикам плавно перейти от Web2 к Web3, обеспечивая инфраструктуру для миллионов разработчиков и приложений Web3.

Официальный сайт:
https://www.4everland.org
Whitepaper:
https://docs.4everland.org/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xe355De6a6043b0580Ff5A26b46051A4809B12793

Токеномика и анализ цен 4EVERLAND (4EVER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене 4EVERLAND (4EVER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,73M
$ 12,73M$ 12,73M
Исторический максимум:
$ 0,01
$ 0,01$ 0,01
Исторический минимум:
$ 0,001000731990503339
$ 0,001000731990503339$ 0,001000731990503339
Текущая цена:
$ 0,001273
$ 0,001273$ 0,001273

Токеномика 4EVERLAND (4EVER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики 4EVERLAND (4EVER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов 4EVER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов 4EVER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 4EVER, изучите текущую цену 4EVER!

Как купить 4EVER

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История цены 4EVERLAND (4EVER)

Анализ истории цены 4EVER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены 4EVER

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.