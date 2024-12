Что такое 360noscope420blazeit (MLG)

This project is about bringing back the old vibes, the classic feeling of getting into the games like the old times. Chilling with the friends drinking Mountain Dew enjoying dank memes, what more could you ask. Mlg culture created lots of other cultures and staples that are relevant today such as NFT's, memes, trolling culture, etc. We have been spreading lots of content from the old days as well as new content to help bridge the gap between web2 and web3.

Источник 360noscope420blazeit (MLG) Официальный веб-сайт