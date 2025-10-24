Текущая цена 24K Gold PEPE сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GOLDPEPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GOLDPEPE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена 24K Gold PEPE сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GOLDPEPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GOLDPEPE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о GOLDPEPE

График цены 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) в реальном времени
Информация о ценах 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) (USD)

Текущая цена 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) составляет --. За последние 24 часа GOLDPEPE торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GOLDPEPE за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GOLDPEPE изменился на -0,70% за последний час, на +3,05% за 24 часа и на -2,57% за последние 7 дни. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Текущая рыночная капитализация 24K Gold PEPE составляет $ 93,29K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GOLDPEPE составляет 999,96M, а общее предложение – 999959785.275677. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 93,29K.

История цен 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) в USD

За сегодня изменение цены 24K Gold PEPE на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены 24K Gold PEPE на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены 24K Gold PEPE на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены 24K Gold PEPE на USD составило $ 0.

Что такое 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana.

Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Прогноз цены 24K Gold PEPE (USD)

Сколько будет стоить 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для 24K Gold PEPE.

Проверьте прогноз цены 24K Gold PEPE!

Токеномика 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Понимание токеномики 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GOLDPEPE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Сколько стоит 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) на сегодня?
Актуальная цена GOLDPEPE в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GOLDPEPE в USD?
Текущая цена GOLDPEPE в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация 24K Gold PEPE?
Рыночная капитализация GOLDPEPE составляет $ 93,29K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GOLDPEPE?
Циркулирующее предложение GOLDPEPE составляет 999,96M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GOLDPEPE?
GOLDPEPE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена GOLDPEPE за все время (ATL)?
GOLDPEPE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GOLDPEPE?
Объем торгов за последние 24 часа для GOLDPEPE составляет -- USD.
Вырастет ли GOLDPEPE в цене в этом году?
GOLDPEPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GOLDPEPE для более подробного анализа.
