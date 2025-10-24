Что такое 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana. Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered. 24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana. Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены 24K Gold PEPE (USD)

Сколько будет стоить 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для 24K Gold PEPE.

Проверьте прогноз цены 24K Gold PEPE!

GOLDPEPE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Понимание токеномики 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GOLDPEPE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Сколько стоит 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) на сегодня? Актуальная цена GOLDPEPE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GOLDPEPE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GOLDPEPE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация 24K Gold PEPE? Рыночная капитализация GOLDPEPE составляет $ 93,29K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GOLDPEPE? Циркулирующее предложение GOLDPEPE составляет 999,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GOLDPEPE? GOLDPEPE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена GOLDPEPE за все время (ATL)? GOLDPEPE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов GOLDPEPE? Объем торгов за последние 24 часа для GOLDPEPE составляет -- USD . Вырастет ли GOLDPEPE в цене в этом году? GOLDPEPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GOLDPEPE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)