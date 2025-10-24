Текущая цена 1DEV сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены 1DEV к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены 1DEV прямо сейчас на MEXC.Текущая цена 1DEV сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены 1DEV к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены 1DEV прямо сейчас на MEXC.

Цена 1DEV (1DEV)

Не в листинге

Текущая цена 1 1DEV в USD:

$0,00015572
$0,00015572$0,00015572
-14,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены 1DEV (1DEV) в реальном времени
Информация о ценах 1DEV (1DEV) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,04%

-14,42%

-30,00%

-30,00%

Текущая цена 1DEV (1DEV) составляет --. За последние 24 часа 1DEV торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена 1DEV за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, 1DEV изменился на -0,04% за последний час, на -14,42% за 24 часа и на -30,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация 1DEV (1DEV)

$ 132,36K
$ 132,36K$ 132,36K

--
----

$ 155,71K
$ 155,71K$ 155,71K

849,96M
849,96M 849,96M

999 957 587,649776
999 957 587,649776 999 957 587,649776

Текущая рыночная капитализация 1DEV составляет $ 132,36K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 1DEV составляет 849,96M, а общее предложение – 999957587.649776. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 155,71K.

История цен 1DEV (1DEV) в USD

За сегодня изменение цены 1DEV на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены 1DEV на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены 1DEV на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены 1DEV на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-14,42%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое 1DEV (1DEV)

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

Прогноз цены 1DEV (USD)

1DEV на местную валюту

Токеномика 1DEV (1DEV)

Понимание токеномики 1DEV (1DEV) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена 1DEV прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о 1DEV (1DEV)

Сколько стоит 1DEV (1DEV) на сегодня?
Актуальная цена 1DEV в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена 1DEV в USD?
Текущая цена 1DEV в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация 1DEV?
Рыночная капитализация 1DEV составляет $ 132,36K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение 1DEV?
Циркулирующее предложение 1DEV составляет 849,96M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) 1DEV?
1DEV достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена 1DEV за все время (ATL)?
1DEV достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов 1DEV?
Объем торгов за последние 24 часа для 1DEV составляет -- USD.
Вырастет ли 1DEV в цене в этом году?
1DEV может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены 1DEV для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии 1DEV (1DEV)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.