Что такое 1DEV (1DEV)

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

Прогноз цены 1DEV (USD)

Сколько будет стоить 1DEV (1DEV) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов 1DEV (1DEV) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для 1DEV.

1DEV на местную валюту

Токеномика 1DEV (1DEV)

Понимание токеномики 1DEV (1DEV) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена 1DEV прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о 1DEV (1DEV) Сколько стоит 1DEV (1DEV) на сегодня? Актуальная цена 1DEV в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена 1DEV в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена 1DEV в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация 1DEV? Рыночная капитализация 1DEV составляет $ 132,36K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение 1DEV? Циркулирующее предложение 1DEV составляет 849,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) 1DEV? 1DEV достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена 1DEV за все время (ATL)? 1DEV достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов 1DEV? Объем торгов за последние 24 часа для 1DEV составляет -- USD . Вырастет ли 1DEV в цене в этом году? 1DEV может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены 1DEV для более подробного анализа.

