Токеномика 1DEV (1DEV) Откройте для себя ключевую информацию о 1DEV (1DEV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен 1DEV (1DEV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 1DEV (1DEV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 282,53K $ 282,53K $ 282,53K Общее предложение: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M Оборотное предложение: $ 849,95M $ 849,95M $ 849,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 332,40K $ 332,40K $ 332,40K Исторический максимум: $ 0,00079996 $ 0,00079996 $ 0,00079996 Исторический минимум: $ 0,00007646 $ 0,00007646 $ 0,00007646 Текущая цена: $ 0,00033253 $ 0,00033253 $ 0,00033253 Узнайте больше о цене 1DEV (1DEV) Купить 1DEV сейчас!

Информация о 1DEV (1DEV) Официальный сайт: https://aiqnet.io Whitepaper: https://github.com/AIQnetLab/QNet-Blockchain/blob/testnet/QNet_Whitepaper.md

Токеномика 1DEV (1DEV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 1DEV (1DEV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 1DEV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 1DEV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 1DEV, изучите текущую цену 1DEV!

Прогноз цены 1DEV Хотите узнать, куда может двигаться 1DEV? Наша страница прогноза цены 1DEV объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена 1DEV прямо сейчас!

