Лимитные ордера – это просто: Как торговать эффективнее

На криптовалютном рынке лимитные ордера служат важнейшим торговым механизмом, позволяющим инвесторам осуществлять точный контроль над ценой исполнения своих сделок.

1. Что такое лимитный ордер?


1.1 Определение


Лимитный ордер позволяет трейдерам указать желаемую цену ордера. Ордер будет исполнен либо по указанной цене, либо по более выгодной цене.

При размещении лимитного ордера, если в текущей книге ордеров уже есть сопоставимые ордера по указанной цене, сделка будет немедленно исполнена по наилучшей доступной цене. Если совпадения не найдено, лимитный ордер останется в книге ордеров до тех пор, пока не будет исполнен или отменен трейдером.

1.2 Основные понятия


  • Цена покупки/продажи: Цена, установленная трейдером для покупки или продажи криптовалюты.
  • Количество покупки/продажи: Объем криптовалюты, который трейдер намерен купить или продать.
  • Сумма сделки: Общая стоимость криптовалюты в сделке.
  • TP/SL: При размещении лимитного ордера трейдер может заранее задать условия тейк-профита (TP) и стоп-лосса (SL). После полной исполнения ордера система автоматически разместит соответствующие ордера TP/SL по заданной цене и количеству.
  • Примечание: Если сумма сработавшего ордера ниже минимального лимита платформы, инструкция считается недействительной.

2. Разница между лимитными ордерами и рыночными ордерами


В торговле криптовалютами двумя наиболее распространенными типами ордеров являются лимитные ордера и рыночные ордера. Они значительно различаются по правилам исполнения, скорости и применимым сценариям:

Категория
Ограниченный?
Скорость
Легко исполнить?
Подходит для
Лимитный ордер
Да
Медленная
Не гарантировано
Контроль над ценой или ожидание идеального уровня цен
Рыночный ордер
Нет
Быстрая
Гарантировано

Приоритет скорости, согласие с неопределенной ценой исполнения

Краткий обзор:
  • Лимитные ордера подходят для трейдеров, которые хотят точно контролировать цену входа или выхода. Они помогают избежать погони за высокими ценами или продажи по слишком низким, но несут риск неисполнения.
  • Рыночные ордера гарантируют немедленное исполнение, что делает их идеальными для трейдеров, чувствительных к времени, или тех, кто хочет быстро войти или выйти из рынка.

3. Преимущества лимитных ордеров


Основные преимущества лимитных ордеров заключаются в их контроле и стратегической гибкости:

  • Контроль цен: Трейдеры могут размещать ордера в желаемом ценовом диапазоне, избегая неблагоприятного исполнения, вызванного внезапной волатильностью рынка.
  • Управление рисками: В сочетании с функциями тейк-профита и стоп-лосса лимитные ордера позволяют трейдерам заранее определять точки выхода из сделки, что помогает фиксировать прибыль и контролировать потенциальные убытки.
  • Эффективность на волатильных рынках: В периоды колебаний цен лимитные ордера позволяют трейдерам фиксировать идеальные ценовые уровни и повышают общую эффективность торговли.

Таким образом, лимитные ордера – это не только важный инструмент для новичков, выходящих на рынок, но и важнейший механизм для опытных трейдеров, разрабатывающих более сложные торговые стратегии.

4. Как разместить лимитный ордер на MEXC?


В качестве примера возьмем торговую пару MX/USDT.

4.1 На веб-сайте


1) Зайдите на официальный веб-сайт MEXC, войдите в свой аккаунт и откройте страницу спотовой торговли.

2) Выберите опцию лимитного ордера.


3) Введите желаемую цену и количество MX, которое вы хотите приобрести.

4) При желании вы также можете установить TP/SL для автоматического управления рисками.

5) Нажмите «Купить MX», чтобы разместить ордер.

6) Ваш ордер появится в разделе «Открытые ордера».

7) Как только рыночная цена достигнет установленной вами цены (или выше), ваш ордер будет исполнен. После его исполнения вы увидите свои токены MX в разделе «Открытые позиции».


4.2 В приложении


1) Откройте приложение MEXC, войдите в свой аккаунт и нажмите «Торговля» внизу, чтобы перейти на страницу спотовой торговли.

2) Выберите опцию лимитного ордера.

3) Введите желаемую цену и количество.

4) Включите и настройте TP/SL (необязательно).

5) Нажмите «Купить MX», чтобы разместить лимитный ордер.

6) Ваш ордер появится в разделе «Открытые ордера».

7) Как только рыночная цена достигнет установленной вами цены (или выше), ваш ордер будет исполнен. После его выполнения вы увидите свои токены MX в разделе «Позиции».



Размещение лимитного ордера на продажу происходит так же, как и размещение ордера на покупку. Просто введите цену и количество MX, которые вы хотите продать, а затем нажмите кнопку «Продать MX», чтобы разместить ордер. Ваш ордер появится в разделе «Открытые ордера».

Как только рыночная цена достигнет указанной вами цены (или лучшей цены), ваш лимитный ордер будет исполнен. После завершения сделки вы увидите соответствующие токены USDT в разделе «Позиции».

5. Преимущества и особенности использования лимитных ордеров


5.1 Преимущества


  • Позволяет пользователям заранее устанавливать цены, помогая избежать погони за высокими ценами или панических продаж на минимумах.
  • Помогает захватывать идеальные возможности для покупки или продажи на волатильном рынке.
  • В сочетании с настройками тейк-профита и стоп-лосса эффективно управляет рисками и закрепляет целевые показатели PNL.

5.2 Соображения


  • Если рыночная цена не достигает установленного вами уровня, ордер может оставаться неисполненным в течение длительного времени.
  • В условиях низкой ликвидности, даже если цена достигнута, ордер может быть исполнен не полностью.
  • Уровни тейк-профита и стоп-лосса следует устанавливать внимательно, чтобы избежать аннулирования или упущенных возможностей во время экстремальных рыночных условий.

6. Заключение


Лимитные ордера – один из самых распространенных типов ордеров как на спотовой, так и на фьючерсной торговле. Устанавливая конкретную цену, трейдеры могут покупать или продавать активы по оптимальным уровням, одновременно используя инструменты тейк-профита и стоп-лосса для управления рисками. При стратегическом применении и соответствии индивидуальному стилю торговли и уровню риск-толерантности, лимитные ордера дают инвесторам возможность с большей уверенностью противостоять рыночным вызовам – делая уверенные шаги к долгосрочному росту капитала.

