Объяснение правил распределения прибыли при копи-трейдинге на MEXC





Копи-трейдинг – это процесс копирования сделок других трейдеров, включая все их торговые действия.









Если у вас есть солидный опыт торговли и вы хотите сами стать копи-трейдером, прочитайте « Руководство по Копи-трейдингу для трейдеров », чтобы узнать о процессе. Как трейдер, вы также имеете возможность получать привлекательные вознаграждения прибыли.













Фьючерсы», затем нажмите «Копи-трейдинг», чтобы перейти на страницу копи-трейдинга. Откройте и войдите на официальный веб-сайт MEXC . Перейдите в раздел «», затем нажмите «», чтобы перейти на страницу копи-трейдинга.









На странице копи-трейдинга нажмите кнопку > на карточке с именем, чтобы войти в раздел «Мои ведущие сделки».









На странице «Мои ведущие сделки» нажмите «Статистика прибыли», чтобы просмотреть общую прибыль, ожидаемую прибыль и коэффициент прибыли. Чтобы запросить изменение коэффициента прибыли, нажмите на значок карандаша.













1) Откройте и войдите в приложение MEXC. На главной странице нажмите «Еще» в разделе быстрого доступа.





2) В категории «Фьючерсы» нажмите «Копи-трейдинг».





3) На странице «Копи-трейдинг» нажмите «Управление ведущими сделками».





Общая прибыль: Рассчитывается ежедневно в 19:00 (МСК) на основе реализованной прибыли по всем полностью закрытым позициям копи-трейдинга за предыдущие 24 часа. Расчетный цикл длится с 19:00 предыдущего дня до 19:00 текущего дня (МСК). Прибыль срабатывает только в том случае, если общая прибыль подписчика за расчетный период больше 0. После каждого расчета общая прибыль обнуляется до 0.





Ожидаемая прибыль: Общая ожидаемая прибыль, подлежащая распределению с момента последнего урегулирования, рассчитанная на основе удержанной прибыли подписчиков. Фактическая сумма распределения будет зависеть от окончательного результата расчетов.





Коэффициент прибыли: По умолчанию коэффициент равен 10%. Вы можете подать заявку на изменение этого соотношения, причем в день разрешается не более одного изменения. Результат рассмотрения вашей заявки будет сообщен по электронной почте, SMS или через уведомление на веб-сайте.









Прибыль делится с трейдером только в том случае, если общая реализованная прибыль по всем полностью закрытым позициям подписчиков больше 0.

Частично закрытые позиции не подлежат разделению прибыли.

Если у подписчика есть связанные с ним открытые позиции, расчеты будут перенесены на следующий расчетный день.

Если подписчик отписывается от трейдера, расчеты по прибыли производятся немедленно.





3.1 Подробности:





Предварительная заморозка: Для обеспечения заработка трейдера, когда подписчик полностью закрывает позицию и реализованная прибыль больше 0 (с момента последнего расчета), часть прибыли предварительно замораживается на системном промежуточном аккаунте в соответствии с коэффициентом прибыли.





Фактический расчет: Расчеты по прибыли производятся ежедневно между 19:00 и 20:00 (МСК), охватывая результаты предыдущего дня. Если реализованная прибыль по всем полностью закрытым позициям с момента последнего расчета больше 0, прибыль обрабатывается.





Формула: Фактическая прибыль трейдера = Общая реализованная прибыль по всем позициям подписчика × Коэффициент прибыли

Если подписчиков несколько, этот показатель рассчитывается отдельно, а затем суммируется.





Возврат средств за предварительную заморозку: Возврат = Сумма предварительной заморозки - Фактическая прибыль трейдера (Любая сумма, оставшаяся после вычета доли трейдера, возвращается на фьючерсный счет подписчика в USDT-M).





Время расчетов: Расчеты прибыли производятся ежедневно с 19:00 до 20:00 (МСК). Как правило, все расчеты завершаются к 20:00 (МСК).



3.2 Пример распределения прибыли реализованного PNL для подписчиков:

Предположим, что пользователь A подписался на трейдера B с начальной инвестицией в размере 1 000 USDT. Трейдер B имеет коэффициент распределения прибыли 10%.

День 1: Пользователь A получает прибыль в размере 200 USDT от копирования сделок трейдера B. В соответствии с соглашением о распределении прибыли в размере 10%, трейдеру B выплачивается 20 USDT. После распределения прибыли активы пользователя A составляют 1 180 USDT.

День 2: Ежедневный убыток составляет 150 USDT. Совокупный PNL с момента последнего распределения прибыли (после 1-го дня) теперь составляет -150 USDT. Поскольку это отрицательное значение, доля прибыли не распределяется. Активы пользователя A снижаются до 1 030 USDT.

День 3: Зафиксирована прибыль в размере 100 USDT. Совокупный PNL с момента последнего распределения прибыли теперь составляет -50 USDT (-150 + 100). Поскольку она остается отрицательной, доля прибыли не распределяется. Активы пользователя A увеличиваются до 1 130 USDT, что по-прежнему ниже предыдущего ориентира в 1 180 USDT.

День 4: Снова зафиксирована прибыль в размере 100 USDT, в результате чего совокупный PNL составляет +50 USDT. Поскольку эта сумма теперь положительна, 10% доли, эквивалентные 5 USDT, выделяются трейдеру B. До распределения прибыли активы пользователя A составляют 1 230 USDT, после вычета окончательная сумма активов составляет 1225 USDT.

С 5-го дня и далее: Распределение прибыли применяется только в том случае, если активы пользователя A превышают последний контрольный показатель после распределения (в настоящее время 1 225 USDT), то есть совокупный PNL с момента последнего распределения прибыли должны быть положительным.

Процесс распределения прибыли показан в таблице ниже:

Ежедневный начальный капитал (USDT) Ежедневный PNL (USDT) Активы до распределения прибыли (USDT) Чистая прибыль?

Совокупный PNL после распределения прибыли (USDT)

10% доля прибыли трейдеру B (USDT)

Активы после распределения прибыли （USDT)

День 1 1 000 +200 1 200 ✅ - -20 1 180 День 2 1 180 -150 1 030 ❌ -150 0 1 030 День 3 1 030 +100 1 130 ❌ -50 0 1 130 День 4 1 130 +100 1 230 ✅ +50 -5 1 225

Результат: Активы пользователя A = 1 000 (начальный капитал) + 250 (совокупный реализованный PNL) – 25 (сумма доли прибыли) = 1 225 USDT.

Распределение прибыли происходит только в том случае, если активы подписчика увеличились по сравнению с последним расчетом распределения прибыли. Другими словами, для того чтобы произошел новый раунд распределения прибыли, совокупный реализованный PNL с момента последнего распределения прибыли должен быть положительным. Если активы подписчика за этот период уменьшились, то есть совокупный реализованный PNL оказался отрицательным, то трейдеру не будет выплачена доля прибыли.

Примечания: Вышеприведенные расчеты приведены исключительно в качестве примера. Все виды комиссий, связанных с торговлей, не учитывались.

Доля прибыли рассчитывается только в том случае, если у подписчика нет активных позиций (т.е. полностью закрыты все позиции), связанных с трейдером на момент расчета. Расчеты прибыли производятся ежедневно с 19:00 до 20:00 (МСК). Как правило, все расчеты завершаются к 20:00 (МСК).





Ожидаемая прибыль = Сумма удержанной прибыли от подписчиков





Для трейдеров, имеющих несколько подписчиков, удержанная прибыль с каждого подписчика рассчитывается отдельно, а затем суммируется.





Расчетная прибыль обновляется каждые 5 минут. Это только для справки: окончательная сумма расчетов может отличаться от расчетной.





Пример:





У трейдера A (коэффициент прибыли: 10%) есть один подписчик, B. В определенный день трейдер A открывает две позиции копи-трейдинга, а подписчик B копирует обе. Позже подписчик B полностью закрывает одну позицию, а вторая остается открытой.





Закрытая позиция подписчика B имеет реализованную прибыль в размере 100 USDT. Удержанная прибыль = 100 × 10% = 10 USDT





Предполагаема прибыль трейдера A = 10 USDT



