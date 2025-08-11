Копи-трейдинг – это процесс копирования сделок других трейдеров, включая все их торговые действия. Если вы являетесь держателем стандартного аккаунта и не хотите упускать рыночные возможности, вы можеКопи-трейдинг – это процесс копирования сделок других трейдеров, включая все их торговые действия. Если вы являетесь держателем стандартного аккаунта и не хотите упускать рыночные возможности, вы може
Объяснение правил распределения прибыли при копи-трейдинге на MEXC

11 августа 2025 г.
Копи-трейдинг – это процесс копирования сделок других трейдеров, включая все их торговые действия.

Если вы являетесь держателем стандартного аккаунта и не хотите упускать рыночные возможности, вы можете следовать за профессиональными трейдерами и автоматически синхронизироваться с их торговой активностью. Чтобы начать, ознакомьтесь со следующими руководствами: «Руководство по Копи-трейдингу на MEXC (Приложение)» и «MEXC Руководство по копи-трейдингу (Веб-сайт)».

Если у вас есть солидный опыт торговли и вы хотите сами стать копи-трейдером, прочитайте «Руководство по Копи-трейдингу для трейдеров», чтобы узнать о процессе. Как трейдер, вы также имеете возможность получать привлекательные вознаграждения прибыли.

1. Как просматривать и редактировать информацию о прибыли


1.1 Веб-сайт


Откройте и войдите на официальный веб-сайт MEXC. Перейдите в раздел «Фьючерсы», затем нажмите «Копи-трейдинг», чтобы перейти на страницу копи-трейдинга.


На странице копи-трейдинга нажмите кнопку > на карточке с именем, чтобы войти в раздел «Мои ведущие сделки».


На странице «Мои ведущие сделки» нажмите «Статистика прибыли», чтобы просмотреть общую прибыль, ожидаемую прибыль и коэффициент прибыли. Чтобы запросить изменение коэффициента прибыли, нажмите на значок карандаша.


1.2 Приложение


1) Откройте и войдите в приложение MEXC. На главной странице нажмите «Еще» в разделе быстрого доступа.

2) В категории «Фьючерсы» нажмите «Копи-трейдинг».

3) На странице «Копи-трейдинг» нажмите «Управление ведущими сделками».

4) На странице «Мои ведущие сделки» нажмите «Статистика прибыли», чтобы просмотреть общую прибыль, ожидаемую прибыль и коэффициент прибыли. Чтобы запросить изменение коэффициента прибыли, нажмите на значок карандаша.


2. Обзор прибыли


Общая прибыль: Рассчитывается ежедневно в 19:00 (МСК) на основе реализованной прибыли по всем полностью закрытым позициям копи-трейдинга за предыдущие 24 часа. Расчетный цикл длится с 19:00 предыдущего дня до 19:00 текущего дня (МСК). Прибыль срабатывает только в том случае, если общая прибыль подписчика за расчетный период больше 0. После каждого расчета общая прибыль обнуляется до 0.

Ожидаемая прибыль: Общая ожидаемая прибыль, подлежащая распределению с момента последнего урегулирования, рассчитанная на основе удержанной прибыли подписчиков. Фактическая сумма распределения будет зависеть от окончательного результата расчетов.

Коэффициент прибыли: По умолчанию коэффициент равен 10%. Вы можете подать заявку на изменение этого соотношения, причем в день разрешается не более одного изменения. Результат рассмотрения вашей заявки будет сообщен по электронной почте, SMS или через уведомление на веб-сайте.

3. Расчет прибыли


Прибыль делится с трейдером только в том случае, если общая реализованная прибыль по всем полностью закрытым позициям подписчиков больше 0.
Частично закрытые позиции не подлежат разделению прибыли.
Если у подписчика есть связанные с ним открытые позиции, расчеты будут перенесены на следующий расчетный день.
Если подписчик отписывается от трейдера, расчеты по прибыли производятся немедленно.

3.1 Подробности:

Предварительная заморозка: Для обеспечения заработка трейдера, когда подписчик полностью закрывает позицию и реализованная прибыль больше 0 (с момента последнего расчета), часть прибыли предварительно замораживается на системном промежуточном аккаунте в соответствии с коэффициентом прибыли.

Фактический расчет: Расчеты по прибыли производятся ежедневно между 19:00 и 20:00 (МСК), охватывая результаты предыдущего дня. Если реализованная прибыль по всем полностью закрытым позициям с момента последнего расчета больше 0, прибыль обрабатывается.

  • Формула: Фактическая прибыль трейдера = Общая реализованная прибыль по всем позициям подписчика × Коэффициент прибыли
  • Если подписчиков несколько, этот показатель рассчитывается отдельно, а затем суммируется.

Возврат средств за предварительную заморозку: Возврат = Сумма предварительной заморозки - Фактическая прибыль трейдера (Любая сумма, оставшаяся после вычета доли трейдера, возвращается на фьючерсный счет подписчика в USDT-M).

Время расчетов: Расчеты прибыли производятся ежедневно с 19:00 до 20:00 (МСК). Как правило, все расчеты завершаются к 20:00 (МСК).

3.2 Пример распределения прибыли реализованного PNL для подписчиков:

Предположим, что пользователь A подписался на трейдера B с начальной инвестицией в размере 1 000 USDT. Трейдер B имеет коэффициент распределения прибыли 10%.

День 1:
Пользователь A получает прибыль в размере 200 USDT от копирования сделок трейдера B. В соответствии с соглашением о распределении прибыли в размере 10%, трейдеру B выплачивается 20 USDT. После распределения прибыли активы пользователя A составляют 1 180 USDT.

День 2:
Ежедневный убыток составляет 150 USDT. Совокупный PNL с момента последнего распределения прибыли (после 1-го дня) теперь составляет -150 USDT. Поскольку это отрицательное значение, доля прибыли не распределяется. Активы пользователя A снижаются до 1 030 USDT.

День 3:
Зафиксирована прибыль в размере 100 USDT. Совокупный PNL с момента последнего распределения прибыли теперь составляет -50 USDT (-150 + 100). Поскольку она остается отрицательной, доля прибыли не распределяется. Активы пользователя A увеличиваются до 1 130 USDT, что по-прежнему ниже предыдущего ориентира в 1 180 USDT.

День 4:
Снова зафиксирована прибыль в размере 100 USDT, в результате чего совокупный PNL составляет +50 USDT. Поскольку эта сумма теперь положительна, 10% доли, эквивалентные 5 USDT, выделяются трейдеру B. До распределения прибыли активы пользователя A составляют 1 230 USDT, после вычета окончательная сумма активов составляет 1225 USDT.

С 5-го дня и далее:
Распределение прибыли применяется только в том случае, если активы пользователя A превышают последний контрольный показатель после распределения (в настоящее время 1 225 USDT), то есть совокупный PNL с момента последнего распределения прибыли должны быть положительным.

Процесс распределения прибыли показан в таблице ниже:

Ежедневный начальный капитал
(USDT)
Ежедневный PNL (USDT)
Активы до распределения прибыли
(USDT)
Чистая прибыль?

Совокупный PNL после распределения прибыли
(USDT)

10% доля прибыли трейдеру B
(USDT)

Активы после распределения прибыли
（USDT)

День 1
1 000
+200
1 200
-
-20
1 180
День 2
1 180
-150
1 030
-150
0
1 030
День 3
1 030
+100
1 130
-50
0
1 130
День 4
1 130
+100
1 230
+50
-5
1 225

Результат: Активы пользователя A = 1 000 (начальный капитал) + 250 (совокупный реализованный PNL) – 25 (сумма доли прибыли) = 1 225 USDT.

Распределение прибыли происходит только в том случае, если активы подписчика увеличились по сравнению с последним расчетом распределения прибыли. Другими словами, для того чтобы произошел новый раунд распределения прибыли, совокупный реализованный PNL с момента последнего распределения прибыли должен быть положительным. Если активы подписчика за этот период уменьшились, то есть совокупный реализованный PNL оказался отрицательным, то трейдеру не будет выплачена доля прибыли.

Примечания:
  • Вышеприведенные расчеты приведены исключительно в качестве примера. Все виды комиссий, связанных с торговлей, не учитывались.
  • Доля прибыли рассчитывается только в том случае, если у подписчика нет активных позиций (т.е. полностью закрыты все позиции), связанных с трейдером на момент расчета.

4. Расчет ожидаемой прибыли


Ожидаемая прибыль = Сумма удержанной прибыли от подписчиков

Для трейдеров, имеющих несколько подписчиков, удержанная прибыль с каждого подписчика рассчитывается отдельно, а затем суммируется.

Расчетная прибыль обновляется каждые 5 минут. Это только для справки: окончательная сумма расчетов может отличаться от расчетной.

Пример:

У трейдера A (коэффициент прибыли: 10%) есть один подписчик, B. В определенный день трейдер A открывает две позиции копи-трейдинга, а подписчик B копирует обе. Позже подписчик B полностью закрывает одну позицию, а вторая остается открытой.

Закрытая позиция подписчика B имеет реализованную прибыль в размере 100 USDT. Удержанная прибыль = 100 × 10% = 10 USDT

Предполагаема прибыль трейдера A = 10 USDT

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

