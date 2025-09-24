Руководство по Копи-трейдингу для трейдеров





Копи-трейдинг – это инвестиционная стратегия в криптовалютной торговле, которая позволяет инвесторам автоматически копировать сделки опытных трейдеров. Для новичков, не имеющих достаточных знаний или опыта торговли, копи-трейдинг предоставляет удобный способ участия в рынке. Опытные трейдеры могут подать заявку на получение статуса ведущего трейдера, что позволит вам получать прибыль от собственных сделок, а также получать доли прибыли.









На официальном веб-сайте MEXC перейдите в раздел «Фьючерсы → Копи-трейдинг» и войдите на страницу копи-трейдинга.









На странице «Копи-трейдинг», нажмите «Стать Трейдером».









Следуйте инструкциям на экране, чтобы проверить, является ли эта электронная почта той, которая зарегистрирована с вашим аккаунтом. Если электронная почта не зарегистрирована, вам нужно будет указать ее, чтобы получать важные обновления, например статус рассмотрения заявки на получение статуса трейдера. За исключением электронной почты, которая является обязательным полем, данные аккаунта Telegram и номера мобильного телефона являются необязательными, и вы можете выбрать, заполнять ли их в зависимости от ваших потребностей.





Поставив галочку в поле «Договор о Копи-трейдинге», нажмите «Отправить» и дождитесь результатов рассмотрения. MEXC отправит результаты рассмотрения заявки и уведомит вас о результатах по электронной почте, внутренним сообщением или SMS в течение 1-2 рабочих дней. После одобрения вы сможете приступить к копи-трейдингу.









Примечание: Подавая заявку, чтобы стать трейдером, вы не можете следовать за ведущими трейдерами. Если вы уже следуете за ними, пожалуйста, отмените подписку до подачи заявки. Как только вы станете трейдером, вы больше не сможете следовать за другими ведущими трейдерами.









После того как вы станете копи-трейдером, перейдите на страницу копи-трейдинга и нажмите на значок >, чтобы перейти на свою персональную страницу копи-трейдинга.









На странице «Мои ведущие сделки» вы можете просмотреть статистику своих ведущих сделок, статистику распределения прибыли, своих подписчиков, список наблюдения, а также выполнить настройки в разделе «Настройка», такие как ваш псевдоним, биография, аватар и торговые пары копи-трейдинга.













MEXC позволяет пользователям делиться сделками двумя способами:

Публичный: Любой пользователь может просматривать и отслеживать ваши сделки

Приватный: Только приглашенные пользователи могут просматривать ваши сделки. Не доступно для общего просмотра, и вы можете изменять эту настройку один раз в день.





В приватном режиме вы можете установить свою долю прибыли до 50%.









Когда вы включаете функцию «Приватный копи-трейдинг», пользователи могут выбрать один из следующих вариантов:

1) Разрешить всем пользователям следить за вашими сделками, если у них есть ваша пригласительная ссылка или код.

2) Разрешить следить за вашими сделками только пользователям, которые зарегистрировались с вашим реферальным кодом.





Напоминание:

1) Трейдеры, выбравшие этот вариант, не будут отображаться на странице Копи-трейдинга в списке подписчиков и в списке лучших трейдеров. Однако пользователи по-прежнему могут найти их с помощью поиска.

2) Только приглашенные пользователи могут следить за сделками трейдера. Пользователи, которые нашли трейдера с помощью поиска, по-прежнему должны будут ввести правильный реферальный код, чтобы копировать сделки.

3) Если у трейдера уже есть подписчики, он должен удалить их перед переходом в приватный режим. Переход невозможен, если есть активные подписчики.

4) После перехода между публичным и приватным режимами дальнейшие изменения в течение дня невозможны.





После установки приватного режима трейдер может перейти на страницу «Мои подписчики» и нажать «Пригласить».









На странице «Приватное приглашение» нажмите «Создать ссылку», заполните поле «Сообщение приглашения» и укажите количество приглашений, выберите область действия приглашения, а затем нажмите «Подтвердить», чтобы сгенерировать эксклюзивную ссылку для приглашения. Приглашенные пользователи могут подписаться на вас и начать копировать ваши сделки по этой ссылке.









На странице «Мои ведущие сделки» нажмите «Настройка». Вы можете включить или выключить функцию копи-трейдинга, разрешить или ограничить подписку, включить возможность подписки только для рефералов, а также сделать записи истории позиций видимыми только для подписчиков. Вы также можете установить свой аватар, торговые пары копи-трейдинга, псевдоним и биографию. После этого нажмите кнопку «Отправить», чтобы применить изменения.





Объяснение ключевых терминов:

Статистика сделок: Если эта функция включена, ваши подписчики смогут следовать за вашими сделками.

Разрешить подписку: Отключение этой опции означает, что новые пользователи не смогут на вас подписаться; включение этой опции позволяет им на вас подписаться.

Только мои рефералы могут подписаться: Если эта функция выключена, все пользователи могут на вас подписаться. Если включена, то подписаться на вас могут только пользователи, которых вы пригласили.

Только подписчики могут просматривать историю позиций: Если эта функция включена, только подписчики смогут просматривать записи о вашей текущей и исторической позиции.





Обратите внимание, что в настоящее время функция копи-трейдинга поддерживает только фьючерсы USDT-M в режиме хеджирования. Максимально допустимое кредитное плечо зависит от торговой пары фьючерсов. Пожалуйста, обратитесь к информации, отображаемой на странице, для получения точных данных.













После того как вы завершили настройку копи-трейдинга, нажмите кнопку «Начать торговлю» на этой странице. Появится всплывающее окно «Условия Ведущей торговли», в котором вы можете просмотреть текущие торговые пары для ведущей торговли и узнать оставшееся количество доступных ведущих сделок. Обратите внимание, что общий капитал вашего фьючерсного аккаунта должен быть не менее 100,00 USDT.Убедившись, что все правильно, нажмите кнопку «Подтвердить», чтобы перейти на страницу торговли фьючерсами.





Если вы выберете опцию «Больше не показывать», при последующем нажатии на кнопку «Начать торговлю» всплывающее окно «Условия Ведущей торговли» больше не появится. Вместо этого вы перейдете непосредственно на страницу торговли фьючерсами.









На основе заданной вами торговой пары, например BTCUSDT, откройте позицию на странице торговли фьючерсами. Как только позиция будет открыта, вернитесь на страницу «Мои ведущие сделки». В разделе «Статистика сделок» под «Текущие» вы сможете увидеть только что созданный ордер.





Нажмите «Закрыть», и ваша позиция и позиции ваших подписчиков будут закрыты по рыночной цене, завершая текущую сделку копи-трейдинга. Если трейдер частично закрывает позицию, соответствующие сделки копи-трейдинга подписчиков также будут частично закрыты на основе коэффициента закрытия трейдера.













На странице «Мои ведущие сделки» нажмите «История» в разделе «Статистика сделок», чтобы просмотреть историю сделок копи-трейдинга.













На странице «Мои ведущие сделки» нажмите «Мои подписчики», чтобы просмотреть текущих подписчиков, время подписки и общий капитал на счете копи-трейдинга. Чтобы временно исключить подписчика, в разделе «Действие» нажмите «Исключить». Обратите внимание, что вы можете исключить подписчика, только если у него нет открытых позиций и его общий капитал составляет менее 5 USDT.









Вы можете запросить увеличение лимита подписчиков, когда их число достигнет 900.









Если вы не хотите, чтобы подписчики следовали за вами, вы можете отключить опцию «Разрешить подписку» во вкладке «Настройка».









На странице «Мои ведущие сделки» нажмите на «Статистика прибыли», чтобы просмотреть информацию о распределении прибыли.





Правила распределения прибыли: Расчеты по распределению прибыли производятся в 00:00 (UTC+08:00) каждого дня, охватывая предыдущие 24 часа. Расчетный период длится с 00:00 предыдущего дня (UTC+08:00) до 00:00 текущего дня (UTC+08:00). Распределение прибыли применяется только в том случае, если общая прибыль или убыток подписчиков за период положительна.





Коэффициент распределения прибыли: По умолчанию процент распределения прибыли составляет 10%. Вы можете подать заявку на изменение этого процента, однако в день можно сделать только одно изменение.









Процесс использования в приложении MEXC аналогичен веб-версии. Просто откройте приложение MEXC, нажмите «Еще» → «Фьючерсы» → «Копи-трейдинг», чтобы перейти на страницу копи-трейдинга. После успешной подачи заявки на трейдера, вы сможете приступить к копи-трейдингу.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



