Полное руководство по работе со свечным графиком на MEXC Фьючерсы: Размещение ордеров, обратная позиция и объяснение TP/SL





На странице торговли MEXC Фьючерсы раздел размещения ордеров по умолчанию находится в правой части страницы. В этом разделе вы можете установить кредитное плечо, режим маржи , тип ордера и другие параметры для открытия позиций. Для получения более подробной информации о странице MEXC Фьючерсы вы можете обратиться к статье «Пояснения к терминологии на странице торговли фьючерсами»





Во фьючерсной торговле криптовалютами возможности часто появляются и исчезают очень быстро. Многие инвесторы надеются иметь возможность открывать или закрывать позиции прямо на свечном графике, анализируя движения цен, чтобы уловить колебания рынка. Чтобы удовлетворить эти потребности, MEXC Фьючерсы теперь поддерживает торговлю прямо со свечном графике. В этой статье мы расскажем вам, как это сделать. В настоящее время торговля на свечном графике поддерживается только в веб-версии. В этой статье для демонстрации используется веб-интерфейс фьючерсов USDT-M.









Свечные графики, также называемые графиками K-линии, являются одним из наиболее распространенных типов графиков в финансовой торговле. Каждый свечной график включает четыре ключевых точки данных: открытие, закрытие, максимум и минимум, визуально отображая колебания цен за определенный период.





Преимущества понимания свечных графиков:





Визуальная информация о рынке: Форма красных/зеленых свечей и длина фитилей помогают быстро оценить бычий или медвежий настрой рынка.

Определение тренда: Последовательные свечные паттерны помогают трейдерам распознавать восходящие, нисходящие или боковые тренды.

Поддержка принятия торговых решений: В сочетании с объемом и техническими индикаторами свечные графики могут сигнализировать о том, когда следует покупать, продавать или удерживать позицию.

Предупреждение о рисках: Определенные паттерны обратной позиции (например, молот, поглощение) указывают на потенциальные изменения рынка, помогая избежать убытков.





Понимание свечных графиков помогает пользователям более эффективно отслеживать ценовые тенденции и повышает гибкость и эффективность торговых стратегий.













«Лимитный ордер на покупку/продажу» слева, чтобы разместить На странице торговли фьючерсами наведите курсор мыши на свечной график, и справа появится значок ⊕. Нажмите ⊕, чтобы открыть окно ввода лимитного ордера на покупку/продажу. Введите количество и нажмите соответствующий значокслева, чтобы разместить лимитный ордер . Примечание: ордера со свечного графика в настоящее время не поддерживают выбор или настройку режима маржи или кредитного плеча; их необходимо заранее установить в основном разделе ордера.





Если цена лимитного ордера ниже текущей рыночной цены, будет открыта лонг позиция, отображаемая зеленым значком лимитной покупки на свечном графике. Если цена лимитного ордера выше текущей рыночной цены, будет открыта шорт позиция, отображаемая красным значком лимитной продажи на свечном графике.





Нажмите значок ▼ над полем ввода количества, чтобы установить единицы контракта.









После размещения лимитного ордера он отображается на свечном графике. Наведите курсор на ордер, чтобы увидеть «Нажмите, чтобы изменить ордер». Нажмите значок лимитного ордера, чтобы открыть окно ввода «Изменить лимитный ордер», затем введите новую цену и количество, чтобы обновить ордер.





Кроме того, вы можете нажать и перетащить значок лимитного ордера вверх или вниз, чтобы скорректировать цену. Примечание: перетаскивание изменяет только цену; количество таким образом изменить нельзя.













На свечном графике каждый значок лимитного ордера имеет кнопку X в крайнем правом углу. При наведении курсора на X появляется текст «Отменить ордер». Нажмите X, чтобы отменить ордер.

















Если ваш ордер уже исполнен, ваша позиция будет отображаться на свечном графике. Наведите курсор на значок ↑↓ справа от вашей позиции, и вы увидите текст «Обратная позиция». Затем нажмите на значок ↑↓, чтобы открыть обратную позицию.





Обратная позиция означает, что система закроет вашу текущую позицию по рыночной цене и одновременно откроет противоположную позицию того же размера по рыночной цене. Обратите внимание: из-за таких факторов, как доступность маржи, рыночные условия и риск, операция может не всегда завершиться успешно.













Наведите курсор на кнопку «Закрыть лонг/шорт» справа от значка вашей позиции на свечном графике. Вы увидите опцию «Закрыть позицию по рыночной цене». Нажмите кнопку «Закрыть лонг/шорт», чтобы быстро закрыть свою позицию по текущей рыночной цене.





















Наведите курсор на кнопку «Закрыть лонг/шорт» справа от значка открытой позиции на свечном графике. Справа вы увидите два значка: TP и SL. Наведите курсор на значок TP, чтобы отобразить сообщение «Перетащите или нажмите, чтобы установить TP позиции». Аналогично, при наведении курсора на значок SL отобразится сообщение «Перетащите или нажмите, чтобы установить SL позиции».









В качестве примера для демонстрации мы будем использовать TP для шорт позиции.





Удерживайте кнопку TP и перетащите ее вниз. Во время перетаскивания вы увидите, как сумма вашей прибыли обновляется в режиме реального времени справа. Отпустите кнопку мыши при достижении желаемой цены тейк-профита, и появится окно «Рыночная цена TP/SL». Нажмите «Подтвердить», чтобы завершить настройку. То же самое относится и к SL.





Если вы не хотите использовать метод перетаскивания, вы можете просто нажать кнопку TP или SL. Откроется окно «Рыночная цена TP/SL», в котором вы можете вручную ввести желаемую цену тейк-профита или стоп-лосса. Нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить настройки.













«Нажмите, чтобы изменить ордер». Нажав на нее, вы откроете окно «Рыночная цена TP/SL», где сможете настроить цену TP/SL. Нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить изменения. После установки ордера TP/SL на свечном графике появятся соответствующие значки на выбранных вами ценовых уровнях. Наведите курсор на значок TP/SL, и вы увидите подсказку. Нажав на нее, вы откроете окно, где сможете настроить цену TP/SL. Нажмите, чтобы сохранить изменения.









Вы также можете редактировать ордера TP/SL, перетаскивая их.





Наведите курсор на значок TP или SL, затем щелкните и удерживайте значок, чтобы перетащить его вверх или вниз до нового ценового уровня. Когда вы отпустите кнопку мыши на желаемой цене, появится окно с обновленной ценой. Нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить изменения.













Наведите курсор на значок X рядом с маркером TP/SL. Появится всплывающая подсказка с текстом «Отменить ордер». Нажмите на X, чтобы отменить настройку TP/SL.









Торговля непосредственно с помощью свечного графика позволяет пользователям более интуитивно наблюдать за изменениями позиций и текущими рыночными ценами, гибко корректировать позиции и разрабатывать торговые стратегии. Это также делает операции более удобными, помогая пользователям эффективно реагировать на быстро меняющиеся рыночные условия. По сравнению с областью размещения ордеров, функциональность свечного графика относительно ограничена. Для более сложных торговых стратегий пользователям по-прежнему необходимо работать в области размещения ордеров.









На MEXC существует два сценария использования функции TP/SL: до удержания позиции и во время удержания позиции.





TP/SL до удержания позиции: Это позволяет заранее установить ордер на закрытие с условиями срабатывания (такими как доходность или PNL). Когда последняя цена, справедливая цена или индексная цена достигает заранее установленной триггерной цены, система закрывает позицию по оптимальной рыночной цене на основе заранее установленной триггерной цены и количества, достигая либо тейк-профита, либо стоп-лосса. Это позволяет пользователям автоматически зафиксировать желаемую прибыль или избежать ненужных убытков.





TP/SL при удержании позиции: Это означает прямую установку рыночной цены TP/SL с использованием всей позиции или части позиции (веб-сайт), пользователи могут заранее определить условия срабатывания (такие как доходность, PNL или USDT). Когда последняя цена, справедливая цена или индексная цена достигает заданной цены, система закрывает позицию по оптимальной рыночной цене на основе заданной цены и количества.





MEXC также ввела функции «Обратный тейк-профит» и «Обратный стоп-лосс» в торговлю фьючерсами, помогая пользователям MEXC использовать двунаправленные движения рынка для максимизации прибыли.













TP/SL означает предварительную установку тейк-профит (TP) и стоп-лосс (SL) для позиций, которые собираются открыть. Пользователи могут установить TP/SL при открытии позиции. Затем вы можете выбрать последнюю, справедливую или индексную цену в качестве триггера для TP/SL. Когда ордер исполняется (полностью или частично) по лимитной или рыночной цене, система немедленно размещает ордер TP/SL на основе заранее установленной триггерной цены.





Пользователи могут выбрать один из трех режимов настройки: USDT (триггерная цена), доходность или PNL. Например, если вы выберете доходность, триггерная цена и расчетный PNL будут рассчитываться на основе выбранного курса.





Важные замечания: Система позволяет устанавливать TP/SL по доходности или PNL, но эти значения носят только справочный характер. Комиссии за транзакции, изменения средней цены входа и фактические цены исполнения повлияют на фактическую доходность и PNL. Добавление к позиции изменит среднюю цену входа, но триггерная цена TP/SL фиксируется на момент создания и не будет автоматически корректироваться.









Напоминание о рисках: Торговля фьючерсами является высокорисковой инвестицией. Инвесторы должны полностью понимать риски и торговать с осторожностью. Для получения дополнительной информации о рисках торговли с высоким кредитным плечом см. раздел «Руководство по фьючерсам MEXC | Стратегии торговли с использованием кредитного плеча и управление рисками»









, в рамках которой пользователи могут значительно снизить торговые издержки, что позволяет им больше экономить, больше торговать и больше заработать. На MEXC вы можете наслаждаться низкозатратной торговлей, оставаясь в курсе рыночных тенденций, улавливая каждую мимолетную инвестиционную возможность и отправляясь в путешествие к финансовой независимости. В настоящее время MEXC проводит событие «Трейдерфест: 100 токенов, 0 комиссий» в рамках которой пользователи могут значительно снизить торговые издержки, что позволяет им больше экономить, больше торговать и больше заработать. На MEXC вы можете наслаждаться низкозатратной торговлей, оставаясь в курсе рыночных тенденций, улавливая каждую мимолетную инвестиционную возможность и отправляясь в путешествие к финансовой независимости.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.