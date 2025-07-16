Пояснения к терминологии на странице торговли фьючерсами





Для начинающих трейдеров торговля фьючерсами может оказаться более сложной, чем спот-торговля, поскольку она включает в себя большее количество профессиональных терминов. Чтобы помочь начинающим пользователям понять и эффективно освоить торговлю фьючерсами, в данной статье мы постараемся объяснить значения этих терминов в том виде, в котором они представлены на странице торговли фьючерсами MEXC.





Мы будем представлять эти термины в порядке появления, начиная слева направо.













Бессрочные: "Perpetual" означает непрерывность. Часто встречающиеся "бессрочные фьючерсы" (также известные как бессрочные фьючерсные контракты) произошли от традиционных финансовых фьючерсных контрактов, с тем ключевым отличием, что у бессрочных фьючерсов нет даты расчетов. Это означает, что до тех пор, пока позиция не будет закрыта в результате принудительной ликвидации, она будет оставаться открытой неопределенно долгое время.





Индексная цена: Комплексный индекс цен, получаемый путем обращения к ценам основных бирж и вычисления средневзвешенного значения их цен. Индексная цена, отображаемая на текущей странице, является индексной ценой MX.





Справедливая цена: Справедливая цена фьючерса в реальном времени, рассчитываемая на основе индексной цены и рыночной цены. Она используется для расчета плавающего PNL позиций и определения ликвидации позиций. Она может отклоняться от последней цены фьючерса во избежание манипуляции ценами.





Ставка финансирования / Обратный отсчет: Ставка финансирования на текущем этапе. Если ставка финансирования положительная, то держатели лонг позиций выплачивают плату за финансирование держателям шорт позиций. Если ставка финансирования отрицательная, то держатели шорт позиций выплачивают плату за финансирование держателям лонг позиций.













Книга ордеров: Окно для наблюдения за рыночными тенденциями в процессе торговли. В зоне книги ордеров можно наблюдать каждую сделку, соотношение покупателей и продавцов и многое другое.













Открыть и закрыть: После ввода цены и количества, исходя из ваших представлений о направлении движения рынка, вы можете выбрать открытие лонг или шорт позиции. Если вы прогнозируете рост цены, вы открываете лонг позицию, если прогнозируете снижение - шорт. Когда вы продаете купленный контракт, вы закрываете позицию. Если вы открываете позицию, покупая контракт, и удерживаете ее, не производя расчетов, то это называется удержанием позиции. Просмотреть свои позиции можно, нажав на кнопку [Открытые позиции] в нижней части страницы.





Открыть лонг: Когда вы прогнозируете, что цена токена в будущем будет расти, и открываете позицию, основываясь на этой тенденции, это называется открытием лонга.





Открыть шорт: Когда вы прогнозируете, что цена токена в будущем упадет, и открываете позицию, основываясь на этой тенденции, это называется открытием шорт позиции.





Маржа и маржинальный режим: Пользователи могут участвовать в торговле фьючерсами после внесения определенного процента средств в качестве финансового обеспечения. Эта сумма называется маржой. Маржинальный режим подразделяется на изолированную маржу и кросс-маржу.





Изолированная: В режиме изолированной маржи на позицию выделяется определенный объем маржи. Если маржа по позиции снизится до уровня ниже поддерживающей маржи, позиция будет ликвидирована. Вы также можете выбрать добавление или уменьшение маржи по данной позиции.





Кросс: В режиме кросс-маржи все позиции разделяют кросс-маржу актива. В случае ликвидации трейдер может потерять всю маржу и все позиции кросс-маржи данного актива.





Типы ордеров: Типы ордеров подразделяются на лимитные ордера, рыночные ордера, триггерные ордера, трейлинг-стоп ордера и пост-онли ордера.





Лимит: Лимитный ордер - это ордер на покупку или продажу по определенной цене или лучше. Однако исполнение лимитного ордера не гарантируется.





Маркет: Рыночный ордер - это ордер, размещаемый с целью быстрой покупки или продажи по наилучшей доступной цене на рынке.





Триггер: Для триггерных ордеров пользователи могут заранее установить триггерную цену, цену ордера и количество. Когда рыночная цена достигнет цены срабатывания, система автоматически разместит ордер по цене ордера. До успешного срабатывания триггерного ордера позиция или маржа не будут заморожены.





Трейлинг-стоп: Трейлинг-стоп ордер выставляется на рынок в соответствии с настройками пользователя как стратегический ордер, когда рынок находится в состоянии ретрейсинга. Фактическая цена триггера = Самая высокая (самая низкая) рыночная цена ± отклонение в цене (ценовое расстояние), или Самая высокая (самая низкая) рыночная цена * (1 ± отклонение в цене). В то же время пользователи могут установить цену, по которой активируется ордер до расчета цены триггера.





Только размещение: Ордер "Только размещение" не будет немедленно исполнен на рынке, что гарантирует, что пользователь всегда будет исполнителем. Если бы ордер был немедленно сопоставлен с существующим ордером, он был бы отменен.





TP/SL: Ордер TP/SL - это ордер с заданными условиями срабатывания (цена тейк-профита или цена стоп-лосса). Когда последняя цена / справедливая цена / цена индекса достигает заданной цены срабатывания, система закрывает позицию по лучшей рыночной цене, основанной на заданной цене триггера и количестве. Таким образом, достигается цель фиксации прибыли или прекращения убытков, что позволяет пользователям автоматически получать желаемую прибыль или избегать ненужных потерь.





Стоп-лимит ордер: Стоп-лимит ордер - это предварительно установленный ордер, в котором пользователь может заранее задать цену стоп-лосс, лимитную цену и сумму покупки/продажи. Когда последняя цена достигнет цены стоп-лосс, система автоматически выставит ордер по лимитной цене.





COIN-M: Монетные фьючерсы с маржинальным обеспечением, предоставляемые MEXC, представляют собой реверсивный фьючерс, в котором в качестве обеспечения используется криптовалюта, то есть криптовалюта выступает в качестве базовой валюты. Например, в случае монетных фьючерсов BTC биткойн используется в качестве начальной маржи и для расчетов PNL.





USDT-M: Фьючерс с маржинальной ставкой USDT, предоставляемый MEXC, представляет собой линейный фьючерс, являющийся линейным производным продуктом, котируемым и рассчитываемым в USDT - стейблкоине, привязанном к стоимости доллара США.













PNL: Введите цену входа, количество фьючерсов, которыми вы удерживаете, и множитель кредитного плеча. Затем установите ожидаемую цену закрытия для расчета итоговой прибыли и доходности.





Целевая цена: Введите цену входа, количество фьючерсов, которые вы удерживаете, и множитель кредитного плеча. Затем задайте желаемую доходность, чтобы рассчитать итоговую прибыль и доходность.





Цена ликвидации: Введите цену входа, количество фьючерсов, которые вы удерживаете, и множитель кредитного плеча. Затем выберите режим маржи ("кросс" или "изолированный") для расчета цены ликвидации.





Макс. открытие: Введите цену входа, множитель кредитного плеча и сумму доступной маржи, чтобы рассчитать максимальное количество контрактов, которые можно открыть в шорт или лонг.





Цена входа: При наличии нескольких фьючерсных позиций по одной и той же торговой паре введите соответствующие цены входа и соответствующие количества фьючерсов. Можно рассчитать среднюю цену входа для фьючерсов одной торговой пары.





Комиссия за финансирование: Введите справедливую цену, количество позиций и ставку финансирования (0,01%), чтобы рассчитать сумму комиссии за финансирование, которую необходимо заплатить или получить.





Примечание: Результаты, рассчитанные с помощью фьючерсного калькулятора, носят справочный характер, а фактические результаты в реальной торговле будут иметь преимущественную силу.





Для начинающих трейдеров, прежде чем впервые приступить к торговле фьючерсами, можно потренироваться на демо-торговом интерфейсе фьючерсов MEXC , чтобы ознакомиться с различными возможностями, прежде чем перейти к торговле на реальной торговой платформе.







