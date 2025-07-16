1. Что такое лимитный ордер? Лимитный ордер - это ордер, размещаемый пользователем для покупки или продажи актива по определенной цене. Пользователь может запросить покупку актива по цене не выше указ1. Что такое лимитный ордер? Лимитный ордер - это ордер, размещаемый пользователем для покупки или продажи актива по определенной цене. Пользователь может запросить покупку актива по цене не выше указ
Разница между лимитными и стоп-лимитными ордерами в спотовой торговле

16 июля 2025 г.MEXC
#Базовый#Спот
1. Что такое лимитный ордер?


Лимитный ордер - это ордер, размещаемый пользователем для покупки или продажи актива по определенной цене. Пользователь может запросить покупку актива по цене не выше указанной, используя лимитный ордер на покупку, или запросить продажу актива по цене не ниже указанной, используя лимитный ордер на продажу.

1.1 Пример лимитного ордера на покупку:


Как показано на рисунке ниже, если вы хотите купить токены MX по цене 3 USDT, вы можете использовать лимитный ордер, введя цену покупки 3 USDT и количество покупки 10 MX, а затем нажать на [Купить MX], чтобы разместить лимитный ордер. Когда рыночная цена MX снизится до 3 USDT, ваш ордер будет исполнен.


1.2 Пример лимитного ордера на продажу:


Аналогично, если вы хотите продать токены MX по цене 4 USDT, вы можете использовать лимитный ордер, введя цену продажи 4 USDT и количество продажи 5 MX, а затем нажать на [Продать MX], чтобы разместить лимитный ордер. Когда рыночная цена MX снизится до 4 USDT, ваш ордер будет исполнен.


2. Что такое стоп-лимитный ордер?


Стоп-лимитный ордер - это предварительно размещенный ордер, в котором пользователь заранее задает триггерную цену, цену покупки/продажи и количество покупки/продажи. Когда цена последнего исполнения достигает триггерной цены, система автоматически размещает ордер по лимитной цене.

2.1 Пример стоп-лимитного ордера на покупку:


Например, если текущая рыночная цена MX составляет 3,8 USDT, и вы считаете, что если цена MX пробьет отметку 4 USDT, то она покажет восходящий тренд. Вы можете использовать стоп-лимитный ордер на покупку, чтобы открыть позицию в ответ на восходящий тренд. Как показано на рисунке ниже, вы можете установить триггерную цену и цену покупки на 4 USDT и 4,1 USDT, соответственно.

Когда цена MX достигнет 4 USDT, система немедленно разместит лимитный ордер на покупку по цене 4,1 USDT. Ордер может быть исполнен по 4,1 USDT или по более низкой цене. Если цена быстро превысит 4,1 USDT, ордер может быть не исполнен.


2.2 Пример стоп-лимитного ордера на продажу:


Например, вы купили токены MX по рыночной цене 3,8 USDT, а теперь цена выросла до 4,5 USDT. Чтобы избежать потерь, вы решили продать токены MX с помощью стоп-лимитного ордера, когда цена упадет до цены входа. Как показано на рисунке ниже, вы можете установить триггерную цену и цену продажи на 4,3 USDT и 3,8 USDT соответственно.

Когда цена MX упадет до 4,3 USDT, система немедленно разместит лимитный ордер на продажу по цене 3,8 USDT. Ордер может быть исполнен по цене 3,8 USDT или выше. Если цена быстро упадет ниже 3,8 USDT, ордер может быть не исполнен.


3. Различия между лимитными и стоп-лимитными ордерами


3.1 Функция


Лимитные ордера используются в основном для контроля торговой цены, а стоп-лимитные ордера помогают инвесторам управлять риском и прибылью, избегая чрезмерных убытков или упущенных возможностей получения прибыли.

3.2 Метод исполнения


У лимитных ордеров есть только одно ценовое условие - цена покупки/продажи. Лимитный ордер будет исполнен только тогда, когда рыночная цена достигнет или превысит установленную цену покупки/продажи.

Стоп-лимитные ордера содержат два ценовых условия: триггерную цену и цену покупки/продажи. Когда рыночная цена достигает триггерной цены, ордер преобразуется в лимитный и начинается его исполнение. Это помогает контролировать торговую цену и может использоваться для установки уровней тейк-профита и стоп-лосса.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

