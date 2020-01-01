Tokenomie pentru Yield TRYB (YTRYB) Descoperă informații cheie despre Yield TRYB (YTRYB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Yield TRYB (YTRYB) Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/ Pagină de internet oficială: https://www.balsafinance.com/ytryb

Tokenomie și analiză de preț pentru Yield TRYB (YTRYB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Yield TRYB (YTRYB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 125.91K $ 125.91K $ 125.91K Ofertă totală: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Ofertă aflată în circulație: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 125.91K $ 125.91K $ 125.91K Maxim dintotdeauna: $ 0.04239704 $ 0.04239704 $ 0.04239704 Minim dintotdeauna: $ 0.03222513 $ 0.03222513 $ 0.03222513 Preț curent: $ 0.03494592 $ 0.03494592 $ 0.03494592 Află mai mult despre prețul tokenului Yield TRYB (YTRYB)

Tokenomie pentru Yield TRYB (YTRYB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Yield TRYB (YTRYB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YTRYB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YTRYB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YTRYB, explorează prețul în direct al tokenului YTRYB!

