Tokenomie pentru Boundless (ZKC) Descoperă informații cheie despre Boundless (ZKC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Boundless (ZKC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Boundless (ZKC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 34.11M $ 34.11M $ 34.11M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 223.66M $ 223.66M $ 223.66M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 152.50M $ 152.50M $ 152.50M Maxim dintotdeauna: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Minim dintotdeauna: $ 0.10926744882772854 $ 0.10926744882772854 $ 0.10926744882772854 Preț curent: $ 0.1525 $ 0.1525 $ 0.1525 Află mai mult despre prețul tokenului Boundless (ZKC) Cumpără ZKC acum!

Informații despre Boundless (ZKC) Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol's native token. Boundless' tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3's growing demand for ZK proofs from L1's, L2's, bridges, defi applications and more. Pagină de internet oficială: https://boundless.network/ Carte albă: https://read.boundless.network/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x000006c2a22ff4a44ff1f5d0f2ed65f781f55555

Tokenomie pentru Boundless (ZKC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Boundless (ZKC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZKC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZKC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZKC, explorează prețul în direct al tokenului ZKC!

Cum se cumpără ZKC Te interesează să adaugi Boundless (ZKC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ZKC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ZKC pe MEXC! Istoric de preț pentru Boundless (ZKC) Analiza istoricului de preț pentru ZKC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ZKC! Predicție de preț pentru ZKC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZKC? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZKC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZKC!

