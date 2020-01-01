Tokenomie pentru Wrapped stETH (WSTETH) Descoperă informații cheie despre Wrapped stETH (WSTETH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wrapped stETH (WSTETH) wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped. Pagină de internet oficială: https://lido.fi/

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped stETH (WSTETH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped stETH (WSTETH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.90B $ 15.90B $ 15.90B Ofertă totală: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Ofertă aflată în circulație: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.90B $ 15.90B $ 15.90B Maxim dintotdeauna: $ 7,256.02 $ 7,256.02 $ 7,256.02 Minim dintotdeauna: $ 558.54 $ 558.54 $ 558.54 Preț curent: $ 4,894.13 $ 4,894.13 $ 4,894.13 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped stETH (WSTETH)

Tokenomie pentru Wrapped stETH (WSTETH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped stETH (WSTETH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WSTETH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WSTETH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WSTETH, explorează prețul în direct al tokenului WSTETH!

