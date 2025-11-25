Ce este XAN

Informații de preț pentru XAN

Tokenomie pentru Anoma (XAN) Descoperă informații cheie despre Anoma (XAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Anoma (XAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Anoma (XAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 70.83M $ 70.83M $ 70.83M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 283.30M $ 283.30M $ 283.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.2834 $ 0.2834 $ 0.2834 Minim dintotdeauna: $ 0.024812803800432607 $ 0.024812803800432607 $ 0.024812803800432607 Preț curent: $ 0.02833 $ 0.02833 $ 0.02833 Află mai mult despre prețul tokenului Anoma (XAN) Cumpără XAN acum!

Informații despre Anoma (XAN) Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2. Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2. Pagină de internet oficială: https://anoma.net/ Carte albă: https://github.com/anoma/whitepaper/blob/main/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xcedbea37c8872c4171259cdfd5255cb8923cf8e7

Tokenomie pentru Anoma (XAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Anoma (XAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XAN, explorează prețul în direct al tokenului XAN!

Cum se cumpără XAN Te interesează să adaugi Anoma (XAN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XAN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra XAN pe MEXC! Istoric de preț pentru Anoma (XAN) Analiza istoricului de preț pentru XAN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XAN! Predicție de preț pentru XAN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XAN? Pagina noastră de predicție de preț pentru XAN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XAN!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!