Informații despre Wrapped A7A5 [OLD] (WA7A5) wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic "On Virtual Assets" No. 12. The token is regulated under the country's comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection. Pagină de internet oficială: https://a7a5.io/ Carte albă: https://docs.a7a5.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped A7A5 [OLD] (WA7A5) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped A7A5 [OLD] (WA7A5), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 375.79M $ 375.79M $ 375.79M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 114.96K $ 114.96K $ 114.96K Maxim dintotdeauna: $ 0.01311115 $ 0.01311115 $ 0.01311115 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0003059 $ 0.0003059 $ 0.0003059 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped A7A5 [OLD] (WA7A5)

Tokenomie pentru Wrapped A7A5 [OLD] (WA7A5): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped A7A5 [OLD] (WA7A5) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WA7A5 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WA7A5 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WA7A5, explorează prețul în direct al tokenului WA7A5!

