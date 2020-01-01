Tokenomie pentru Warrior Coin (WAR) Descoperă informații cheie despre Warrior Coin (WAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What Is WarriorCoin ($WAR)? WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins. Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR. This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR. As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets. In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It's like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes. Pagină de internet oficială: https://www.warriorcoin.io/ Carte albă: https://www.politicalpump.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru Warrior Coin (WAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Warrior Coin (WAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 611.29K $ 611.29K $ 611.29K Ofertă totală: $ 140.00B $ 140.00B $ 140.00B Ofertă aflată în circulație: $ 140.00B $ 140.00B $ 140.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 611.29K $ 611.29K $ 611.29K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Warrior Coin (WAR)

Tokenomie pentru Warrior Coin (WAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Warrior Coin (WAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WAR, explorează prețul în direct al tokenului WAR!

